Mari Jürjens: kartsin, et jaapanlastel hakkab mu kontserdil igav

Muusik Mari Jürjens, kes on viimasel ajal tegev ka teatrivaldkonnas, naasis hiljuti kontserttuurilt Jaapanis. Ta tunnistas, et muretses, et ehk hakkab jaapanlastel tema kontserdil igav.

"Minu muusika on rahulik ja nad ei saa aru, millest laulan. Aga Jaapani publik on väga tundlik. Need kontserdid olid erilised, sest see, kuidas nad muusikat kuulavad – enamikul on silmad kinni, nii et sa vaatad, kuidas inimesed silmad kinni istuvad ja kuulavad. Nagu nad magaksid," rääkis Jürjens saates "OP".

Aplaus ei tule Jaapanis kontserdil ka kunagi kohe, märkis ta. "Enne on tükk aega vaikus. Mulle tundub, et nad kuulavad seda teistmoodi ja neile ei olegi oluline, et nad saaksid sõnadest aru. See kuidagi sobis sinna. Seal oli väga palju inimesi, kes olidki tulnud mind kuulama, sest nad teadsid minu muusikat."

Ta tunnistas, et muusika ja teatri vahel on tema professionaalne elu olnud viimasel ajal suhteliselt tasakaalus, sest ta on kaasa teinud eelmisel sügisel esietendunud ja Kinoteatri ning Von Krahli teatri koostöös valminud lavastuses "Monument". Jürjensi sõnul on siiamaani etendustel kohal palju publikut.

Viimasel ajal on läinud nii, et kutsed luua teatrilavastustele muusikat on seotud olnud just lastele mõeldud tükkidega. "Ka minu viimane album, millest on nüüd juba kolm aastat möödas, kõneleb palju lapsepõlvest, suureks kasvamisest ja oli palju inspireeritud minu lastest. Selles mõttes on see olnud minu argipäeva inspiratsioon."

Rakvere teatri lavastus "Kuldse liilia saladus", mille nimiloo autor Jürjens on, on tema sõnul muinasjutuline ja kurblik lugu. "See sõnum hakkas mu peas kohe jutustama mingit lugu ja see laul sündis üsna lihtsasti. Ta oli ka isiklik. See sõnum puudutas mind väga."

Enamasti kirjutab ta oma lugudele sõnad ise. "On üksikud juhud, mil ma ei ole seda teinud." Sõnad ja viis tulevad üsna tihti paralleelselt, märkis ta. "Vahel on ka nii, et mul on mingi viis olnud pikalt või luuletus või tekst, millest ma tahaks väga laulu kirjutada ja siis ma otsin seda viisi sinna juurde."

Ta avaldas lootust, et ehk saavad kunagi tema viisita jäänud tekstid ka ametlikult avaldatud, sest tal on kahju neid sahtlisse jätta. "Aga mul on hea meel, kui nad saavad lauluks."

Jürjens märkis, et eelmistel aastatel on ta jõuluaja jätnud suhteliselt koduseks. "Ei ole väga palju kontserte. Jõulude ja aastavahetuse vahel ma tavaliselt ei teegi midagi, aga sel aastal tõesti see jõulueelne aeg on üsna kontserdirikas. Palju on teha ja palju on ringisõitmist. Aga see on ka tore."