Filmiprojektsioonidest, slaidiesitlusest, fotodest ja installatsioonist koosnev näitus oli esmakordselt eksponeeritud Narva kunstiresidentuuris 2018. aastal Kuimet tegeleb oma loomingus ruumiga alates 2013. aastast Teda huvitab arhitektuurse ruumi suhe fotograafiasse ja filmi ning nende suhe omakorda näituseruumi arhitektuuri.

Kuimeti jaoks on oluline näitusesisu ümberpaigutamine uude ruumi ja konteksti. "Need viis ühikut, mis olid Narvas laotatud igaüks eraldi ruumidesse ja projitseeritud kahepoolsetele ekraanidele, on EKA Galeriis tõstetud ruumi keskele kokku," selgitas kunstnik ja lisas, et installatsioon "Display for Optical C-Prints", mis võõrustas Narvas kahte fotot, on sel näitusel kasutusel paviljonina projektoritele.

Paul Kuimeti töid on viimasel ajal eksponeeritud Schirn Kunsthalles ja Euroopa Keskpangas Frankfurdis, KUMU Kunstimuuseumis, WNTRP-s Berliinis ja BOZAR kaunite kunstide keskuses Brüsselis.