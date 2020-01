Uusaastakontsertidel Tallinnas ja Pärnus olid peategelasteks Mihhail Gerts ja Maria Duenas

Pidukava kandis pealkirja "¡Ole! Hispaania fantaasia". Ettekandel oli prantsuse heliloojate Maurice Raveli ja Édouard Lalo Hispaania-ainelist loomingut ning argentiinlasest helilooja ja bandoneonimängija Ástor Piazzolla teoseid. Nauditaval, justkui ilutulestikuga kontsert-revüü laadis etendusel kõlas suurte meistrite lugude vahel ehthispaanlaste, meil vähem tuntud heliloojate virtuoosseid palu. Dirigent ja pianistidiplomiga Mihhail Gerts oli mõnegi teose esitusel ka ise solistina klaveri taga, ERSO kontsertmeistriks Triin Ruubel-Lilleberg. Pärnus ja Tallinnas mängitud kontsert on näide sellest, missugusel tasandil Mihhail Gerts briti kuulsa agentuuri IMG Artists dirigendina praegu juba rahvusvaheliselt nähtavalt ja huvitavate programmidega tegutseb.

Kontserdi korraldavad Eesti Kontsert ja Hennessy koostöös ERSOga. 30. detsembril kõlas sama kava enne Pärnu kontserdimajas.

Muidugi andis õhtule tõelise sära ainsa külalisesinejana nooruke hispaanlannast viiulivirtuoos María Dueñas. Aastapäevad tagasi kohtus Gerts tollal 15-aastase viiuldajaga esmakordselt, kui dirigeeris Spivakovi konkursi finaalvooru septembris 2018 Baškiirias Ufaas. María võitis ka seal esimese preemia, lisaks eelmistele tippsaavutustele. See koosmusitseerimine tõi María ka meile Eestisse Gertsi uusaastakava solistiks, mis oli täielik sündmus omaette.

Granadas sündinud María vanemad elavad nüüd Viinis, María õpib nii Viini kui Grazi muusika- ja etenduskunstide ülikoolis, ta peamiseks professoriks on siiski legendaarne Boris Kuschnir Viinis. Noorel viiuldajal oli sünnipäev 4. detsembril, mil ta sai 17-aastaseks. Lisagem vaid mõned tema senistest auhindadest ja võitudest: Telemanni konkurss Poolas, Treviso ja Zanuccoli-nim Itaalias, Zhuhai Mozarti-konkurss Hiinas, Leonid Kogani konkurss Brüsselis, Jankelevitši- ja Spivakovi-nim Venemaal (Omskis ja Ufaas); María asutas Viinis Hamamelise kvarteti, ta enda pala "Farewell" võitis preemia Schumanni konkursil Saksamaal... Õpingute kõrvale kutsub teda solistiks aina rohkem kuulsaid orkestreid ja dirigente.

Kui praegu 35-aastase, Tartus sündinud Mihhail Gertsi kutseliste kollektiivide juhatamise alguseks pidada aastat 2005 (Rahvusmeeskoori juures), on tal dirigendi karjääri selja taga mitte palju enam kui tosin aastat. Nõutud populaarsete muusikalide dirigendina (19-aastaselt juhatas "Cabaret" etendusi), kutsus Eri Klas ta 2007. a Rahvusooper Estonia koosseisuliseks dirigendiks, Gerts juhatas seal enam kui 30 lavalugu. Alates 2013 on Mihhail Gerts 1. kapellmeistri ametis Hageni Teatris Saksamaal.

Uus tippdirigent Mihhail Gerts on meil mitte tulemas, aga juba olemas. Suhteliselt lühikese aja jooksul on Gerts seisnud veel vähemalt 20 tuntud sümfoonia- või teatriorkestrit ees Tokyost Londonini. Iga aasta toob juurde huvitavaid esmakohtumisi. Kõnekas on aeg äsjalõppenud sügisest: septembris juhatas Mihhail Gerts Neeme Järvi kõrval kaht kontserti ERSO Kesk-Euroopa külalisreisil, oktoobris seisis Luxembourg'i filharmooniaorkestri ees, novembris mängisid tema käe all BBC sümfooniaorkester Londoni Barbican Hallis ja Orchestre Philharmonique de Radio France Pariisi uues filharmooniamajas, solistiks Matthias Goerne, 10.-14. detsembril esines ta Roomas, mängis Orchestra dell Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Need on kontserdid, orkestrid ja saalid, mis teevad au igale dirigendile. Uue aasta algus on Eesti dirigendile samuti väga sisukas: 9.-12. jaanuaril Straussi-kontserdid Antwerpenis, 16.-18. jaanuaril taas Pariisis Orchestre Philharmonique de Radio France'i ees. Maailmakuulsas kontserdisarjas, festivalil La Folle Journée Prantsusmaal Nantes'is on Mihhail Gerts 24. jaanuarist kuni 1. veebruarini kutsutud juhatama koguni kahte projekti, kontserte orkestritega Orchestre National des Pays de la Loire ja Sinfonia Varsovia Beethoveni kavadega. Siis tuleb Dublin ning 28. veebruaril taas Eesti ja ERSO, mil tema käe all kõlab Anton Bruckneri VIII sümfoonia.

Mihhail Gertsi saavutuste üle saavad rõõmu tunda tema professorid Paul Mägi Tallinnas ning Christian Ehwald ja Hans-Dieter Baum Berliinis. 2013. aastast on Gerts Saksa Muusikanõukogu dirigentide foorumi stipendiaat. Toreda preemia lisaks teistele sai ta 2014. aastal: ta on ka auhinna Deutschen Operettenpreis für Junge Dirigenten laureaat.