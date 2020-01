Filipp Kruusvall: seda ei tea kunagi ette, kuhu suunas "Eesti lood" arenevad

Esmaspäeval alustab ETV eetris lühidokumentaalfilmide sarja "Eesti lood" uus hooaeg, mille esimese filmina jõuab eetrisse Kerttu Soansi "Suurem kui sport". Eesti filmi instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall ütles, et seda ei tea kunagi ette, kuhu suunas need Eesti lood arenevad.

"Suurem kui sport" portreteerib kunagist olümpiasportlast ja Epp Mäe treenerit Arvi Aavikut, kes hakkab looma esimest maadlusnaiskonda Eesti ajaloos.

Režissöör Kerttu Soans ütles, et kuigi tema filmis maadeldakse palju, siis ei ole see päris klassikaline maadlusfilm. Tema sõnul räägib lühidokumentaal "Suurem kui sport" pigem kompromissitutest valikutest, eneseületusest ja inimestevahelistest suhetest.

"Spordifilmi tegemine on väga ohtlik, sest me alustasime mitu korda, et nüüd tuleb see suur võit, aga sellel aastal just ei tulnud, ning me pidime leidma mingi lahenduse. Aga kuna kangelane on nii hea karakter, siis see ei olnud nii keeruline. Me saimegi näidata inimese arengu lugu spordi foonil," rääkis Soans.

Kokku jõuab lähikuudel ETV ja ETV2 ekraanile üheksa värsket lugu, mis avavad Eestit ja eestlaste tegemisi nii kodumaal kui ka võõrsil. Näiteks viib film "Ära mind lahti lase" esmaspäeval, 13. jaanuaril vaatajad Saksamaale ning nädal hiljem linastuv lühidokumentaal hoopis Gruusiasse.

Eesti filmi instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall tõi välja, et kuigi varasema 12 filmi asemel on tänavusel hooajal üheksa filmi, on valik siiski kirev.

"Selle aasta "Eesti lugude" eripära on ka see, et nende osas on konsulteeritud Taani tippmonteerija ja -konsultandi Jesper Osmundiga, nii et ta on samuti avaldanud neile lugudele mõju. Aga nagu alati, on eesmärk see, et need Eesti lood oleksid väga erinevad ja nad avaksid erinevaid aspekte Eesti elust," rääkis Kruusvall.

"Ega seda ei tea kunagi ette, kuhu suunas need lood arenevad ja milline filmikeel autorile kõige paremini sobib, nii et me ootame alati põnevaid uusi lugusid," lisas Kruusvall.