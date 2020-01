Galerii: Paides avati Martin Parri fotonäitus Balti riikide ja Venemaa elust 1992. aastal

Martin Parr on kahekümnenda sajandi teise poole üks maailma tuntumaid dokumentaliste, kelle näitusegeograafia hõlmab enamiku Euroopa riikide ja pea kõiki maailma prominentsemaid galeriisid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1990.-ndate aastate algul oli Martin Parr Helsingi kunsttööstuslikus ülikoolis fotograafia professor. Ta kasutas oma uut asukohta muuhulgas sellekski, et uurida Balti riike ja Venemaad. Nõukogude Liit oli lagunemas ja kommunism oli leidmas kiire lõpu. Lõputut hääbumist ja uue elu ihalust näituse fotodelt näha saabki.

"Võõras pilk on tabanud kogu selle ajastu omapära, mis Lääne-Euroopast pärit autorile on tundunud selline veider ja võõras. Alates pikkadest järjekordadest, inimeste meeleoludest kõige selle uue juures, mis Euroopast on meile tulnud nagu McDonaldsi kultuur või siis veidrad eksootilised juurviljad-puuviljad. Kogu see maailma virr-varr, mis sel ajal meile ette langes, on fotodel tabatav," selgitas Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

Mülts soovitab näitust kõigepealt neile, kes on sellest ajastust pärit. "Kes on seda ajastut kogenud, kuna väga palju tuleb ette tuttavat. Ning soovitan enda eakaaslastele ja noorematele, et paremini mõista seda aega, kustkohast me oleme pärit. Sest ilma neid aegu üle elamata me ei oleks tänases Eestis," tõdes ta.

Martin Parri fotonäitus Paide ajakeskuses Wittenstein ootab huvilisi aprilli alguseni.