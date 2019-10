Peeter Linnap: Facebook on täis visuaalse mõtlemiseta pilte

Linnap kinnitas, et kui ta pakkus Martin Parrile näituse mõtte välja, siis oli ta igati nõus. "Talle meeldis idee panna eraldi mittenäidatud pildid uues komplektis kokku," sõnas ta ja mainis, et samuti andsid nad näitusega koos välja kataloogi. "Martin Parr on juba umbes 20. selle suurusjärgu inimene Pallase fotograafiosakonnas."

Samuti usub Peeter Linnap, et ajastul, kus sotsiaalmeedia on täis kõiksugu fotosid, ei kaota mitte fotograafi amet oma mõtet, vaid saab hoopis uue tähenduse. "Professionaalsed piltnikud saavad sellest mõjutuse ning hakkavad tegelema veidi teiste asjadega," mainis ta ja tõi välja, et fotograafe eristab ka visuaalne mõtlemine. "Facebook on enamasti täis visuaalse mõtlemiseta pilte, kõik mis tuleb, pannase sinna üles, see on tapeet."

Näitus "Toona. 1990. aastad: Balti riigid ja Venemaa üleminekuajastul" jääb galeriis Noorus avatuks kuni 19. oktoobrini.