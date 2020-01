Galerii. Reiu Tüüri isikunäitus"12 runo vihmaveele" on kummardus kodumaale

Reiu Tüüri näitus "12 runo vihmaveele" on Eesti kunstniku sümboolne austusavaldus oma kodumaale pärast Leedus veedetud kümmet aastat. Tüüri kunst ühendab Baltikumi põhja ja lõunaosa kultuuri, kastes selle meie ühisesse Euroopa pärandisse.

Näitus on korraga üleval nii Tallinna Jaani kiriku galeriis kui ka Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Kuigi Tüür esitleb töid oma elu erinevatest perioodidest, on need kõik ühel või teisel moel seotud pärandi väärtustamise teemaga – olgu siis tegemist renessanssi sakraalmaali või linnaruumiga, mis oli kunagi elus, kuid nüüdseks jäädavalt muutunud.

Reiu Tüür on saanud magistrikraadi Eesti kunstiakadeemias 1998. aastal ning omandanud magistrikraadi kunstijuhtimise alal London City Universitys 2001. aastal. Alates 1993. aastast on ta kuulunud ühendusse Kursi Koolkond ja alates 1994. aastast Eesti Kunstnike Liitu. Alates 1993. aastast on ta esinenud näitustel paljudes galeriides üle maailma.

Reiu Tüüri töö tuumaks on pärandi tähtsustamine – need on elulood, mis on vajunud unustusehõlma ja linnad, kuhu me ei saa enam minna ning kunst, mis jääb kiirustavast ajast puutumata.