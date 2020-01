Hendrik Alla: "1917" pole soolikaorgia

"See ei ole niisugune soolikaorgia. Ta eristub võib-olla selle poolest, et eriti palju ei räägita esimesest maailmasõjast, aga see on film sõjast ja inimestest," selgitas Alla, lisades, et Mendes toob filmis inimeste loo väga nappide vahenditega välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Filmi keskmes on esimese maailmasõda, mille haripunktis antakse kahele noorele Briti sõdurile ülesanne. Nad peavad kiiresti üle vaenlase territooriumi minema, et kohale viia teade, mis hoiaks ära surmava rünnaku rohkem kui tuhandele sõdurile.

"Ei pea kartma erilisi rõlgusi. See on siiski film sõjast, kus inimesed üksteist tapavad ja siis vaatad seda ja küsid miks," selgitas Alla.

Film on pälvinud palju tähelepanu eelkõige isikupärase pildikeele ja meisterliku kaameratöö eest.