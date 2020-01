Galerii. Näitus Vanda Juhansoost paljastab Eesti kunsti hästi hoitud saladuse

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi uus näitus on tarbekunstnik Vanda Juhansoost, kes oli mitmekülgne kunstnik ja omapärane isiksus. Kuraatorite sõnul on Vanda Juhansoo Eesti kunsti hästi hoitud saladus.

"Temast ei teata väga palju ja need, kes teavad, räägivad suure vaimustusega temast. Me tahtsime seda vaimustust jagada ja uurida, mis selle taga on," ütles kuraator Andreas Kalkun "Aktuaalsele kaamerale".

Juhansoo isikupärane stiil väljendus nii tema välimust kujundavates ekstravagantsetes kostüümides ja mitmevärvilistes juuksevõrkudes kui ka kunstiliselt lummavas Valgemetsa suvemajas ja aias.

"Vanda lõi enda ümber täielikud keskkonnad. Totaalsed installatsioonid ja ta elas nende keskel. Seal Valgemetsa majas olid kõik aknaraamid maalitud. Ta leidis metsast oksi, millest ta võis teha küünlajala näiteks. See kõlab maitsetult aga temal õnnestus see väga maitsekalt," lausus kuraator Rebeka Põldsam.

Nii oli ta oma koduaeda loonud nõidusliku aia, mille kohta pidas ka päevikut. Argine päevik ja pildid taimedest, näevad nüüd välja justkui pisikesed kunstiteosed. Ka tema looming oli sama põnev kui ta ise. Üks tema tuntumatest töödest on kampsun, mille ta tegi oma sõbrannale Helmi Varesele.

"Vanda küll tundis rahvakunsti, aga ta astus suure sammu edasi. Ja ta ei jäänud sinna pidama," selgitas Kalkun.

Põldsami sõnul on näitus üleskutse neile, kellel on mälestusi Vandast ja tema aiast või mõni ese. "Me oleme neist väga huvitatud, et seda uurimust jätkata," lausus Põldsam.