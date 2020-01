Aurelia Aasa filmist "Väikesed naised": see on väga muinasjutuline ja kaunis lugu

Aurelia Aasa sõnul on "Väikesed naised" väga kaunis raamatu taaselustus. "Ma arvan, et Greta Gerwig on selles mõttes tabanud väga hästi algromaani ja 19. sajandi ajastu vaimu, kus naistel ei olnud niivõrd palju õiguseid," selgitas ta ja tõdes, et samal ajal on filmis ka värkust ja kerget huumorit. "Seega ta on mõnusalt muinasjutuline naiste emantsipatsioonilugu."

"Kuivõrd "Väikesed naised" on Ameerika kirjanduse tõeline tüvitekst, siis ma arvan, et Gerwig on valinud õige tee, seal on piisavalt palju klassikalist lugu, aga on ka teatud fraasid, tsitaadid ja särav näitlejate põlvkond, kes teevad selle kaasaegseks looks, mis kõnetab just nooremat põlvkonda," sõnas filmikriitik ja lisas, et märkimist väärib näiteks Timothee Chalamet, kes on juba ristitud noorema põlvkonna Leonardo DiCaprioks. "Ta tõi sinna väga mõnusa laengu."

"Ma arvan, et midagi saab "Väikesed naised" Oscaritelt kindlasti, aga kõige kõlapinnalisem on olnud see, et ta jäeti välja parima režissööri kategooriast," nentis Aasa ja lisas, et kokku üldse on läbi Oscarite ajaloo olnud naised nomineeritud parima režissööri auhinnale viis korda. "Eelmisel aastal sai Greta Gerwig ise selle nominatsiooni oma "Lady Birdiga"."

Filmikriitiku arvates on Ameerika filmiakadeemia ääretult kompleksne institutsioon ning keeruline on kõrvaltvaatajal öelda, miks see film režisööri kategoorias välja jäi. "Kui aga vaadata neid filme, mis võistlevad parima režissööri Oscari nimel, siis seal on testosteroonist voolavad filmid, kus keskmes on sõda ja vägivald," rõhutas ta, tuues välja, et ilmselt ei tundu naise kodune elu nii suur ja põnev teema. "Samal ajal ma arvan, et see film võiks sobida kõigile, see on väga muinasjutuline ja kaunis lugu, mis võiks kõnetada ka eri generatsioone."