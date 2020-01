Kirjandusmuuseum näitab kogu mullust tööd

Eesti Kirjandusmuuseumi esimese korruse koridoris avati ülevaatenäitus "Kirjandusmuuseumi väljaanded 2019", kus on välja pandud kõik möödunud aastal kirjandusmuuseumi egiidi all või toel välja antud teavikud. Esindatud on nii perioodika, monograafiad, noodid, plaadid kui ka valik 2019. aastal toimunud ürituste plakateid, kokku 42 eksponaati.