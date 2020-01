Video ja fotod. Kadri Voorandile anti üle aasta muusiku auhind

Aasta muusiku tiitli pälvis Kadri Voorand silmapaistva töö eest Eesti muusikakultuuri edendamisel. Voorand on mitmekülgne vokalist, pianist, helilooja ja õppejõud, keda Eesti Rahvusringhäälinguga seob pikaajaline koostöö, sh on ta oodatud külaline saadetes, tema lood kõlavad iganädalaselt ERRi raadiojaamades ja Klassikaraadio on üle kandnud mitmeid kontserte.

Pidulikul stuudiokontserdil ERR-i Uudistemaja 1. stuudios astus Kadri Voorand kuulajate ette koos Mihkel Mälgandi, Valter Soosalu ja kammerkooriga Kolm Lindu. Kontserdi kavas olid lood aasta jazzalbumiks valitud heliplaadilt "In Duo With Mihkel Mälgand" ning täiesti unikaalses esituses laulupeohitt "Ära mind lahti lase", millele lisas kõlavärve Valter Soosalu eriline instrument harpejji.



Aasta muusik 2019 kontserti vahendasid Klassikaraadio, Vikerraadio ja otsepildis ERR kultuuriportaal, Raadio 4 toob kontserdi kuulajateni sel pühapäeval kell 14.05.



Eesti Rahvusringhääling on aasta muusiku tiitlit andnud välja 1982. aastast. Tiitli on pälvinud teiste hulgas Paavo Järvi (2012), Ivo Linna (2009), Tiia-Ester Loitme (2008), Rein Rannap (2002), Tõnu Kaljuste (1998), Erkki-Sven Tüür (1996), Valter Ojakäär (1993), Alo Mattiisen (1988), Kalle Randalu (1982) jt. Mullu pälvis aasta muusiku tiitli dirigent Risto Joost.