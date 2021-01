Aasta muusik 2020 on Mari Kalkun

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Mari Kalkun on esimene maailmamuusikust artist, kes selle tunnustuse pälvib.

Mari Kalkuni tegevus on rahvusvahelise haardega ja ta tõuseb esile kui eesti muusika edulugu. Tema lugu "Hädaabikõne peaministrile" koostöös Kristiina Ehiniga, mis sai esiettekande mullu veebruaris Klassikaraadio saates "Helikaja", võitles Eesti Rahvaluulearhiivi töö jätkumise eest ja saavutas laia kõlapinna.

Tema muusika juured on eesti pärimuses, eriti on seal tunda Lõuna-Eesti olustik, kust on pärit tema esivanemad ja kus ta ka ise elab. Sageli võru keeles esinev Kalkun on oma loomingus kasutanud ka vana regilaulu ning olnud kaasahaarav eestlaulja kultuurisündmustel. Ta on esinenud solistina koos kooride ja sümfooniaorkestriga ning tema laulud on kõlanud laulu- ja tantsupeo repertuaaris.

Rahvusvahelise haardega muusik on üles astunud kontsertidega nii Euroopas, Ameerikas kui ka Jaapanis. 2018. aastal valiti Mari Kalkuni album "Ilmamõtsan" ajalehe The Guardian kriitikute poolt aasta parimate maailmamuusika albumite esikümnesse. Möödunud aastal ilmus Mari Kalkuni kuues heliplaat "Õunaaia album".

Klassikaraadio on salvestanud ja vahendanud otseülekandes Mari Kalkuni kontserte rohkem kui kümme aastat, mitmed neist salvestistest on jõudnud EBU vahendusel raadiokuulajateni üle maailma. Klassikaraadio lähetusel esines Mari Kalkun esimese Eesti artistina ka festivalil EBU Folk Hispaanias, Segovias 2012. aastal.

Eesti Rahvusringhääling on aasta muusiku tiitlit jaganud juba 1982. aastast. Aasta muusikuks on valitud teiste hulgas Paavo Järvi (2012), Ivo Linna (2009), Tiia-Ester Loitme (2008), Kalle Randalu (1982), Alo Mattiisen (1988), Valter Ojakäär (1993), Erkki-Sven Tüür (1996), Tõnu Kaljuste (1998) jt. Mullu pälvis aasta muusiku tiitli jazzartist ja -helilooja Kadri Voorand, aasta varem Risto Joost.

Aasta Muusiku kontserti vahendavad ERR raadiostuudiost kolmapäeval, 13. jaanuaril Klassikaraadio, Vikerraadio ja Raadio 4, videopildis saab sündmust jälgida ERR kultuuriportaalis.