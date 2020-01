Aasta muusik 2019 on Kadri Voorand

"Kadri Voorand on särav talent ja mitmekülgne muusik, kellest kiirgab loomingurõõmu," kirjeldab laureaati Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder, kelle sõnul oli 2019. aasta Kadri Voorandi jaoks loominguliselt erakordselt rikas. "Koos Mihkel Mälgandiga valmis Kadril uus album "In Duo With Mihkel Mälgand" ja juubelilaulupeol kanti ette tema ühendkooridelaul "Ära mind lahti lase", mis pälvis lauljate armastuse ja ovatsioonid ning kordusettekande. Möödunud aastal sõlmis Voorandiga lepingu mainekas saksa plaadifirma ACT Records ning Kadri plaadid jõuavad kuulajateni kõikjal üle maailma".

Aasta muusiku aunime saab muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Tiia Teder tõstab esile pikaajalist koostööd Voorandiga – Klassikaraadio on vahendanud mitmeid Voorandi kontserte ning tema lood kõlavad ERRi raadiojaamades iga nädal.

Kadri Voorand hindab saadud tunnustust kõrgelt, sõnades: "Olen sõnatu ja tänutundest pungil! Eesti muusika on kirev ja inspireeriv. Tahaksin aasta muusikutena esile tõsta veel nii palju teisi, kes on mulle kindlasti andnud rohkemgi, kui enesele teadvustan."

2019. aastal Presidendi noore kultuuritegija preemia pälvinud Kadri Voorand on vokalist, pianist ja helilooja, kelle looming viib pealtnäha ühest äärmusest teise. Näiteks on Voorand musitseerinud hiljuti Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, loonud muusika Priit Tenderi joonisfilmile "Orpheus", teinud koostööd erinevate artistidega nagu Anthony Branker, NOËP, Rein Rannap, Erki Pärnoja jt. Eesti Filharmoonia Kammerkoorile on ta komponeerinud suurvormi "Laineile end kingin".

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetanud ning hetkel seal õppejõuna tegutsev Kadri Voorand on üles astunud erinevates koosseisudes. Kontsertreisid on viinud teda esinema üle maailma, muuhulgas on Voorand astunud üles mainekatel festivalidel nagu Pori Jazz, London Jazz Festival, Cheltenham Jazz Festival, Tampere Jazz Happening, Bejing Nine Gates Jazz Festival jt. 2012 esindas Voorand Eestit EBU jazzorkestris, kuhu ringhäälingud lähetavad oma maa parimad noored artistid.

Kadri Voorandil on ilmunud seitse albumit, millest kolm on pälvinud auhinna Eesti Muusikaauhindadel. Teda on tunnustatud Aasta naisartisti, Aasta jazzmuusiku ja Noore jazzitalendi tiitlitega. Tänavustel Eesti Muusikaauhindadel on Voorand nomineeritud Aasta albumi ning Aasta jazzalbumi kategoorias, Eesti Kooriühing on ta nomineerinud Aasta koorihelilooja tiitlile (tiitli on ta pälvinud 2017. aastal).

Aasta muusiku tiitel antakse üle pidulikul kontserdil 29. jaanuaril kell 19, kontserti vahendavad Klassikaraadio, Vikerraadio ja otsepildis ERRi kultuuriportaal, samuti jõuab kontsert Raadio 4 kuulajateni. Kadri Voorandi vahetuid emotsioone kuuleb otse Kuubalt täna kell 19 "Ringvaates".

Eesti Rahvusringhääling on Aasta muusiku tiitlit andnud välja 1982. aastast. Tiitli on pälvinud teiste hulgas Paavo Järvi (2012), Ivo Linna (2009), Tiia-Ester Loitme (2008), Rein Rannap (2002), Tõnu Kaljuste (1998), Erkki-Sven Tüür (1996), Valter Ojakäär (1993), Alo Mattiisen (1988), Kalle Randalu (1982) jt. Mullu pälvis Aasta Muusiku tiitli dirigent Risto Joost.