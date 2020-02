Plaadifirma ACT levitab Kadri Voorandi albumit "In Duo With Mihkel Mälgand" rahvusvaheliselt

Alternatiivsele muusikale keskendunud plaadifirma ACT andis 28. veebruaril välja Kadri Voorandi albumi "In Duo With Mihkel Mälgand", mis saab seeläbi ka rahvusvahelise levi.

Plaadifirma ACT alt on ilmunud sellised muusikute looming nagu Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Marius Neset ja Youn Sun Nah. Nende üks tuntumaid bände läbi aegade on olnud kultusbänd E.S.T. ehk Esbjörn Svensson Trio. Legendaarse plaadifirma ECT kõrval peetakse just ACT-i üheks Euroopa oluliseks jazz-plaadifirmaks.

Tänu albumi ilmumisele rahvusvahelise plaadifirma alt ootab Kadri Voorandit ja Mihkel Mälgandit ees tihe esinemisgraafik kontsertidega Saksamaal, Itaalias, Ungaris, Prantsusmaal ja Eestis. Ühtlasi astub Voorand aprillis üles festivalil Jazzahead.

Voorandi ja Mälgandi kõrval löövad plaadil erikülalistena kaasa ka NOËP, Marek Talts ning Ahto Abner.