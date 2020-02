Kadri Voorand: aastapäeva kontsert mõjus presidendi kõne järel kontrastina

"Väga raske on kontserti üksi tunnetada sõnumina, kuna presidendi kõne selle ees oli väga jõuline ja seda enam see kontsert mõjus kontrastina," arutles Voorand ETV otsesaates.

Voorandi sõnul kõneles kontsert väga jõuliselt, peegeldades Eesti loodust. "See oligi minu jaoks see sõnum, et see ilu ja need samad ütlemised on meie ümber ja kuidas see ilu ka meie keeles ja igapäevastes tegemistes sees on. Väga ilusasti kohaletoimetatud sõnum," lisas Voorand.

Vaariku sõnul oli kontsert küll teravas kontrastis presidendi kõnega, kuid see moodustas suurepärase terviku. "President rääkis ideaalidest, mille poole me peame püüdlema ja me ei tohi väsida, kuigi need on kättesaamatud, ja äkki me nägimegi laval ideaalset maailma," selgitas Vaarik.

Vaarik lisas, Kersti Kaljulaidi kõne tõestas, et naised on tihti targemad kui mehed. "Jälle on laval üks naine, kes keeldub kaasa minemast sellega, mis päevapoliitiliselt vajalik on ja kes julgeb öelda ei. Meil neid Pearusid ja Andreseid on tõesti küll. See, et me oleme siiani jõudnud ja niiviisi elame, aitäh Pearud ja Andresed, aga meil on Krõõtasid ja Marisid ka vaja," arvas Vaarik.

Voorand kiitis, et kontsert ise oli puhas nii visuaalselt kui ka helipildilt. "See, kuidas muusika ja tekst üksteist toetasid ja mil moel ma kõiki kokkupandud erinevaid kihte kuulsin välja ja ükski neist ei torganud teiste vahelt ebameeldivalt esile," selgitas Voorand.