Kontserdi lavastaja Karl Laumets sõnul on kontserdi tänavune märksõna helgus. "Ma loodan, et me suudame selle lavastusega tuua inimestele kodudes rõõmu, helgust ja anda tõuke paremuse poole," ütles ta ja selgitas, et lavastades oli talle inspiratsiooniks rahvaluule, selle lihtsus, puhtus ja fantaasiarohkus. "See ei eelda eelteadmisi, see ongi rahvapärimuse võlu, et see on meile kõigile alati tuttav ja omane ja me tunneme selle ära.

Näitlejatena astusid kontsert-lavastuses üles Anu Lamp (Ilmalind), Külliki Saldre (Suitsupääsuke), Maria annus (Rasvatihane), Öösorr (Luule Komissarov), Musträhn (Aarne Soro), Hannes Kaljujärv (Metsvint), Kadri Lepp (Kägu), Martin Mill (Harakas), Piret Laurimaa (Teder), Riho Kütsar (Merikotkas), Terje Pennie (Ronk), Aivar Tommingas (Toonekurg), Laura Kalle (Ööbik) ja Käolaps (Diora Kähr).

Muusikalise poole eest vastutasid Haldi Välimäe ("Mu isamaa, mu õnn ja rõõm"), Maarja Nuut ("Siidisulnis linnukene", "Ööbik"), Puuluup ("Puhja tuulik", "Martafana"), Duo Ruut ("Kost laaluq saaduq"), Centre El Muusa ("Eha lehti liigutelles..."), Trad.Attack! ("Armasta mind") ning Mari Kalkun ja Vaiko Eplik ("Keelega-meelega", "Linda Linda").

Lisaks Karl Laumetsale oli EV102 aastapäeva kontsert-lavastuse muusikajuhiks Vaiko Eplik, kunstnikuks Kristjan Suits ja koreograafiks Ingmar Jõela. Lavastuse keskseks jutustajaks oli Anu Lamp.