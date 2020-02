Lavastaja: loodetavasti suudame aastapäeva kontserdiga anda tõuke paremuse poole

Ugala teater on Eesti Vabariigi 102. aastapäeval täitunud sulgedega, sest tänavuse aastapäeva kontserdi motiiviks on lind.

"Tänane kandev motiiv meil üleüldiselt on lind Eesti rahva pärimuses ja minu isiklik kontseptsioon on kogu see maastik, mille keskel me elame ja kuidas me seda linnu perspektiivist võiksime näha," ütles kontserdi kunstnik Kristjan Suits ETV otseülekandes.

Kontserdi lavastaja Karl Laumets lubas, et kontserdi tänavune märksõna on helgus. "Ma loodan, et me suudame selle lavastusega tuua inimestele kodudes rõõmu, helgust ja anda tõuke paremuse poole," ütles Laumets.

Kontserdi lavastamisel oli Laumetsa inspiratsiooniks rahvaluule, selle lihtsus, puhtus ja fantaasiarohkus. "See ei eelda eelteadmisi, see ongi rahvapärimuse võlu, et see on meile kõigile alati tuttav ja omane ja me tunneme selle ära," rääkis Laumets kontserdist.

Laumets ütles, et aastapäeva kontserdi lavastamine on lavastajale kõige austusväärsem ülesanne ja suur au. "Kui selline pakkumine tehakse tuleb usaldada seda, et ju siis keegi pidas õigeks, et meie võiksid olla need inimesed, kes seda teevad," arutles Laumets.

Kontserdi ettevalmistustel on kaasa löönud umbes seitse teatrit üle Eesti, valmistades ette kostüüme ja grimmi. Kokku mängib kuus näitlejat Vanemuise teatrist ja kuus näitlejat Ugala teatrist. "Me keskendusime näitlejatega ka Lõuna-Eestile," selgitasid kontserdi autorid.