Marko Veisson ansamblist Puuluup: me nimetame oma stiili vahel ka zombifolgiks

Saates "Hommik Anuga" on sel nädalal külas ansambel Puuluup ehk Ramo Teder ja Marko Veisson, kes räägivad stuudios nii hiiu kandlest kui ka sellest, kuidas nad omavahel kokku said.

Marko Veisson selgitab, et loo "Kasekesed" videos saab näha ka tema autot, mis läks aga võtete ajal keema. "Jahutus ei töötanud ja selleks tuleb natukene kiiremini sõita kui videos oli ette nähtud, tuul ei suutnud seda maha jahutada," sõnab ta ja lisab, et kui videos on ühel hetkel näha, et autost tuleb suitsu, siis see ei olnud mitte filmitrikk, vaid reaalne probleem.

Samuti selgitab ta, et kui hiiu kandle laagritest mängitakse palju traditsioonilise rahvaviise, siis nemad hakkasid koos Ramoga seal ühel hetkel Eesti pungilugusid mängima. Ramo Teder kinnitab, et kui tema hakkas näiteks mängida Vennaskonna, Led Zeppelini või mõne muu popansambli lugusid, siis Marko Veisson oli üks neist, kes hakkas kohe kaasa mängima.

Ramo Teder seletab ka lühidalt, milline on hiiu kandle mängimistehnika. "Pannakse näpud keelte vahele ja puudutatakse keeli nii näppude sise- kui ka väliskülgedega," mainib ta, lisades, et tegelikult traditsiooniline mängutehnika oli ainult sõrmede väliskülgedega. "Sõrme väljasküljel on kondid, siseküljed on padjad, aga padjad teevad palju kehvemad saundi kui need kondid."

"Pill on keskaegne või vanem, mis oli Vormsil kuni 1870. aastateni väga populaarne, aga siis toimus selline kultuurimurrang, usuline pöördumine, kus see pill sattus põlu alla kui patune instrument," selgitab Veisson ja toob välja, et kui pärast seda suri pill praktiliselt välja, siis nüüd on toimumas taaselustumine. "Me nimetame seetõttu oma stiili vahel ka zombifolgiks."