Tekstiilikunstnik Anu Raud: ükskord kallistati mul kõige kallim ehe eest ära

Anu Raud kinnitas, et kuigi ta väga suur kallistaja pole, siis on tal just kallistamisega seoses huvitav mälestus. "Ükskord kallistati mul üks kõige kallim ehe eest ära, sest kõik kallistasid nii palju ja see kadus mul ära," mainis ta ja tõdes, et see oli talle väga kallis ehe.

Samuti andis Raud paar õpetussõna, kuidas õiged mulgid pidutsevad. "Eile ma käisin mulgipeol Karksis, kus oli Viljandi maakonna pidu, mulgid pidutsesid toredalt, nendel on palju musti kuubesid, hästi maitsvaid piruakid ja hästi palju toredat juttu."