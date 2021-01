Mari Kalkun: olen leidnud sügava kontakti kuulajaga

ERR-i muusikatoimetajad valisid aasta muusikuks 2020 Mari Kalkuni. Muusik kinnitas, et möödunud aastal välja antud "Õunaaia album" on saanud väga palju positiivset tagasisidet.

Kalkun märkis, et 2020. aasta oli tema jaoks üllatuslikult tegus.

"Kuigi kontsertide andmine on olnud väga piiratud, on see võimaldanud mul keskenduda loometööle. "Õunaaia album" jääb minu jaoks tähistama möödunud aastat," tõdes ta. "Loojal on hästi tähtis pidevalt piire ületada, et mitte jääda mugavustsooni."

Ta lisas, et selle albumi väljaandmine on toonud väga palju positiivset tagasisidet. "Ma olen leidnud sügava kontakti kuulajaga, mis on andnud palju jõudu."

Kuigi möödunud aasta oli Kalkuni sõnul selline, kus kõigil oli tavapärasest rohkem aega, sundis see otsa vaatama iseendale ja valikutele, mida me nii inimeste kui ka laiemalt inimkonnana oleme teinud.

"See on olnud väga mõtlemapanev aeg. Võib-olla ka märguanne, et meil tuleb midagi muuta."