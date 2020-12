Mari Kalkun toob oma kodust Võrumaalt fännideni pühadekontserdi

Mari Kalkun toob pühapäeval, 20. detsembril Võrumaalt fännideni üle maailma oma isikliku pühadekontserdi. Kalkuni peamine eesmärk on hoida inimesi ühenduses ning pakkuda neile võimalust tänavusele aastale tagasi vaadata.

"Loodan, et see kontsert jõuab kodudesse, köökidesse ja elutubadesse maailma erinevais paigus. Stuudiokontsert on ühtlasi minu tänuavaldus kuulajaile, kellelt olen tänavu tänu "Õunaaia albumile" nii palju tagasisidet ja jõudu saanud," märkis Kalkun.

"Eriti hinge on mulle läinud nende inimeste lood, kes on pidanud sel aastal palju aega üksi isolatsioonis veetma. Ent kuigi maailm on lukus, siis saan teid ometigi kutsuda endale külla, laulude maailma," lisas ta.

Muusiku pühadesoov on pakkuda oma loominguga inimestele keerulisel ajal pelgupaika, kust ammutada rahu ja kindlust. Kontserdi abil täidab Kalkun samuti ühe pühadesoovi -- nimelt toetab muusik Rõuge hooldekodule kaasaegse plaadimängija soetamist.

Pühadekontserdil kuuleb nii vanemaid kui uuemaid lugusid, aga ka uhiuut loomingut. Mari Kalkunil on kodus käepärast rikkalik pillipark ja nõnda saadab ta end kanneldel, kitarril, klaveril, harmooniumil ja improviseerib pisikestel pillidel.

Mari Kalkun on oma kontsertidega esinenud enamikes Euroopa riikides, New Yorgis ning käinud kuuel ringreisil Jaapanis. 2018. aastal valis väljaanne Guardian Kalkuni sooloalbumi "Ilmamõtsan" aasta parimate maailmamuusika albumite esikümnesse.

Otseülekanne toimub Fienta vahendusel pühapäeval, 20. detsembril ning kontsert on järelvaadatav kolmekuningapäevani (6. jaanuarini 2021).