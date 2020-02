Vanemuise uueks muusikajuhiks ja peadirigendiks saab Risto Joost

Risto Joost kinnitas, et tal on äärmiselt hea meel alustada uuest hooajast tööd Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendina. "Vanemuise teater on eestikeelse muusikateatri sünnipaik ja tänapäevani selle traditsiooni aktiivne kandja ja propageerija," lisas ta ja kinnitas, et Vanemuise teater on läbi aegade tõestanud oma võimekust läbi eriilmeliste muusikalavastuste. "Mitmekesisus ja uudsus on olulised märksõnad."

Teatri juhi Kristiina Alliksaare sõnul on elu teatri ümber on pidevas muutumises ja nii peab ka juba 150 aastase traditsiooniga teater end vastavalt kohandama ja arendama. "Paul Mägi juhtimisel on Vanemuise muusikateater jõudnud uuele tasemele, see on olnud suur südamega tehtud töö, mille eest oleme tänulikud" mainis ta ja tõi välja, et loodud on tugev alus edasi liikumiseks ja võimaluste leidmiseks. "Olen veendunud, et Risto Joosti käe all suudab teater teha veel uue arenguhüppe."

2009. aastast alates on Risto Joost Eesti Rahvusooperi koosseisuline dirigent.

2013. kuni 2019. aastani oli Risto Joost Tallinna kammerorkestri peadirigent ja 2016. kuni 2019. aastani Tallinna Filharmoonia kunstiline juht.

Praeguse peadirigendi ja muusikajuhi Paul Mägi tähtajaline leping Vanemuise teatriga lõppeb 2020. aasta juulis. Mägi alustas koostööd Vanemuise teatriga 2011. aastal.