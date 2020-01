Risto Joost viib Tallinna Kammerorkestri kontsertreisile

Itaalias ja Austrias ühineb Tallinna Kammerorkestriga solist Carolin Widmann, kriitikute sõnul erakordne viiuldaja, kes on pühendunud kaasaegse muusika esitamisele. Ta annab regulaarselt kontserte Euroopa nimekates saalides, sealhulgas Wigmore Hallis Londonis, Bozaris Brüsselis, Louvre'is Pariisis, Festspielhausis Baden-Badenis, Berliini Filharmoonias ja Viini Kontserdimajas.

Koos eestlastega esitab Carolin Widmann Arvo Pärdi üht enimmängitud teost "Fratres" ja Mendelssohni vähemtuntud esimest viiulikontserti. Kavas on ka Pärdi "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks" ja Korngoldi "Sümfooniline serenaad".

Saksamaal Hamburgi Elbphilharmonies ühineb Tallinna Kammerorkestriga araabia juurtega helilooja Anouar Brahem, kes on üks meisterlikumaid idamaise keelpilli oudi mängijaid. Araabia Kevade sündmustest mõjutatuna kirjutas Anouar Brahem albumi "Souvenance", mille plaadifirma ECM andis välja 2014. aastal. Mõne selle plaadi seade on kirjutanud Tõnu Kõrvits.

"Souvenance" kõlab Elbphilharmonies Tallinna Kammerorkestri ning autori Anouar Brahemi (oudil) ja kaassolistide Klaus Gesingi (bassklarnetil), Björn Meyeri (kontrabassil) ja François Couturier' (klaveril) esituses. Eestlased on teose esitamisel osalenud varemgi, Tallinna Kammerorkester on mänginud seda Tuneesias ja Šveitsis ning Risto Joost on sama pala juhatanud koos teiste Euroopa orkestritega.

Tallinna Kammerorkester, dirigent Risto Joost ja solistid annavad kokku kolm kontserti: 29. jaanuaril Austrias Dornbirn Kulturhausis, 30. jaanuaril Itaalias Bruneck Ragenhausis ning 5. veebruaril Saksamaal Hamburgis Elbphilharmonie suures saalis.

1993. aastal asutatud Tallinna Kammerorkester on Eesti ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester. Orkestri moodustavad hinnatud keelpillimängijad, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Tallinna Kammerorkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.