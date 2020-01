Kammerkoori Voces Musicales uus nimi on Voces Tallinn

Kunstilise nõustaja Risto Joosti sõnul oli kammerkoori senine nimi lauljate hulgas juba pikemat aega olnud mugandunult Voces. "Tundus olevat õige aeg uuele nimele üleminekuks. Ja et kooril seisavad ees mitu koostööd rahvusvaheliste solistide ja dirigentidega, otsustasime, et uues nimes peab sisalduma koht, kus me peamiselt tegutseme," ütles ta.

Uue nimega kammerkoori saab kuulda esinemas pühapäeval, 26. jaanuaril Estonia Kontserdisaalis Eesti Kooriühingu galal. Eesti koorimuusika tähtsaimate aastapreemiate jagamisel on koor nomineeritud nii aasta koori kui ka aasta plaadi kategoorias USAs dirigendi David Puderbaugh' juhatusel välja antud albumiga "A Black Birch in Winter".

Voces Tallinn (endine Voces Musicales) on asutatud 1999. aastal Risto Joosti eestvedamisel. Koori eesmärgiks on keerulised väljakutsed klassikalise koorimuusika valdkonnas, väga olulisel kohal koori tegevuses on vokaalsuurvormide esitamine.