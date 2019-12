Voces Musicalese aastalõpukontserte juhatab Peter Phillips

Voces Musicalese kunstilise nõustaja Risto Joosti sõnul on kontsert erakordne. "Hoolimata asjaolust, et Peter Phillips on aastakümneid olnud seotud vanamuusika esitustraditsioonidega, juhatab ta Händeli "Messiast" esimest korda oma elus. Vocesel on hea meel võõrustada nimekaid külalisesinejaid, meie aastalõpukontsertide traditsioon Händeli "Messiasega" jätkub kolmandat aastat järjest," ütles Risto Joost.

Dirigent Peter Phillips on tunnustatud Inglise vokaalansambli Tallis Scholars kunstiline juht ja asutaja. Pärast 2250 kontserti ja 60 ilmunud plaati on nad üheskoos saavutanud rohkem kui ükski teine kollektiiv. Ja kuigi ansambli esitusstandardeid on rohkesti kopeeritud, on Tallis Scholars endiselt oma ala absoluutses tipus.

Ka Tallis Scholarsi lauljate kvaliteet tuleb kontserdiga koju kätte, sest kaasa teevad vokaalansambli liikmed tenor Guy Cutting ja kontratenor Alexander Chance. Külalisesinejate kõrval astuvad üles Eesti solistid sopran Maria Listra ja bass Alvar Tiisler.

Esituse võimsusest annab tunnistust ka 50-liikmeline koori ja orkestri koosseis, kuhu kuuluvad kammerkoor Voces Musicales ja barokkorkester Floridante. Kontsertmeistriks on kutsutud Taani ja Põhjamaade üks silmapaistvamaid barokkviiuldajaid Peter Spissky, Concerto Copenhageni kontsertmeister ja Kopenhaageni ja Malmö noori muusikuid ühendava Camerata Øresundi kunstiline juht.

Kontserdid toimuvad 29. detsembril kell 18 Tartu Pauluse kirikus ja 30. detsembril kell 18 Tallinna Jaani kirikus. Kontserte toetab Tallinna Kultuuriamet, Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.