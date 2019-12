Andres Mustonen jätkab põnevate kavadega aastavahetuselgi

Novembrikuu alguspoolel dirigeeris Andres Mustonen Kaasanis Sofia Gubaidulina nime kandval nüüdismuusika festivalil 'Concordia'. Juhatades Tatarstani Rahvuslikku sümfooniaorkestrit, tuli seal ettekandele harukordne kava üleni Karlheinz Stockhauseni muusikast, millist pole sealmail, ja võimalik, et isegi meil, varem kuuldud: "Formula" kammerorkestrile, "Three Songs" aldile ja kammerorkestrile ning "Ten Star Signs" (2004 ja 2007) orkestrile. Kontserdisündmus kummardusena Sofia Gubaidulinale leidis aset 9. novembril Saidaševi-nimelises Riiklikus suures kontserdimajas, solistina kaastegev tatari metsosopran Polina Šamajeva. Kõik teosed olid Kaasanis esmaettekandel. Gubaidulina festival toimus Kaasanis üheksandat korda.

Kui Andres Mustonen alustas oma festivalidega aastal 1978, oli tal juba esimeses kavas ettekandel ka Sofia Gubaidulina muusikat. Nii formeerus noore muusiku interpretatsiooniline ja uurimuslik tegevus juba algusest peale kahel, varajase ja nüüdismuusika suunal. Viimaste hulgas olid ka Arvo Pärdi 1970ndatel loodud nüüd populaarsed kammeroopused, mis Mustonen tõi oma ansambliga Hortus Musicus esmaesitusele. Mustoneni isiksus on köitnud mitut tänapäeva tuntumat heliloojat.

Kaalukaid rahvusvahelisi preemiaid (Leonie Sonningi preemia Taanist, Praemium Imperiale Jaapanist jpt) võitnud Sofia Gubaidulina on Andres Mustoneni valinud palju kordi oma muusika esmaesitajaks, usaldanud ja kutsunud teda oma teoste dirigendiks rahvusvahelistel festivalidel ja muudel tähtsündmustel. Oktoobrilõpul 88-aastaseks saanud helilooja elab praegu Saksamaal Hamburgi lähedal. Aga Praemium Imperiale tänavune laureaat on saksa viiuldaja Anne-Sophie Mutter.

Detsembri esimesel nädalal astus Andres Mustonen üles koos oma Hortus Musicusega Itaalias, kontserdid leidsid aset 4. detsembril Veronas Teatro Ristoris ning 6. ja 7. detsembril Basilica dei Frari (siia on maetud Monteverdi) ja Santa Maria dei Miracoli kirikutes Venezias. Itaalias esineti tänavu juba teist korda. Kahel detsembri laupäeval mängib Hortus Musicus oma koduses Väravatornis Tallinnas ning aasta viimasel päeval Estonia kontserdisaalis Itaalia muusika vaimus.

Järgmisel nädalal kohtub Andres Mustonen taas Iisraeli barokk-kollektiiviga Barrocade, kes, alustades alles oma 13. hooaega, on Mustoneni käe all kordi varem kodumail üles astunud ning kelle Mustonen on ka Eestisse esinema toonud. Nüüd on neil ees neli kontserti Iisraelis (14.- 21. detsembril) kavaga "Magnificat – The Glory of Italian Baroque". Kõlama hakkavad Antonio Vivaldi teosed – "Magnificat", kontsert 2 viiulile a-moll (üks solistidest Andres Mustonen) ning tuntud ooperiaariad. Aariate solistidena teevad kaasa Iisraeli lauljatarid sopran Yeela Avital ja metsosopran Maya Amir; kontserdipaikadeks on kreeka-õigeusu kirik Haifa all-linnas, Tel Avivi kunstimuuseumi saal, Kfar Shmaryahu Weil Auditorium ning Kiryat Ye'arimi kirik Abu Goshis. Need mainekad saalid on tuttavad juba paljudele meiegi muusikutele, kes siin esinemas käinud Mustoneni kutsel Eesti – Iisraeli festivalil "Tallinn – Tel Aviv". Uue aasta veebruaris juhatab Andres Mustonen näiteks täpselt samades saalides Bachi Missat h-moll, mil Iisraeli solistide kõrval teeb kaasa meie kammmerkoor Voces Musicales.

Uue aasta algul 6. jaanuaril on Andres Mustonenil soolokontsert Iisraeli lõunapoolseimas sadamalinnas, kaunis mereäärses Eilatis Punase mere muusikakeskuses. Klaveril Svetlana Vest, mängitakse Beethoveni sonaate viiulile ja klaverile.

Siis alustab traditsiooniline MustonenFest meil, kestes 25. jaanuarist kuni 8. veebruarini, kokku üheksa kontserdiga Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis. Mõlemal, juba tavaks saanud Mustoneni festivalil järgemööda Eestis ja Iisraelis võib iga muusikahuviline näha Andres Mustoneni kui muusikaelu rahvusvahelist liidrit ning asjatundjat, organisaatorit ja produtsenti, ning veel suurepärast muusikut dirigendi ja viiuldajana. Mustonen tunneb ja on läbi mänginud Euroopa ja teistegi maade muusikat kaugetest aegadest, vähemalt kuuelt aastasajalt, aga samas toob publiku ette kas või eile loodud uue oopuse.

Kahtlemata on tegemist harukordse muusikasündmusega, eeskätt Eesti jaoks: Andres Mustonen korraldab kunstilise juhina peaaegu et üksi nüüd juba seitsmendat korda Eesti ja Iisraeli ühisettevõtmisena MustonenFesti "Tallinn – Tel Aviv". Kontserdid toimuvad 12. veebruarist kuni 1. märtsini Iisraeli mainekates kultuurikeskustes. Juba 13. veebruaril leiab aset õnnenumbriga 7. festivali galakontsert Tel Avivis filharmoonia uues kammersaalis Zucker Hall'is, kavas Bach, Arvo Pärt ja Vivaldi. Pärdi muusikat on ettekandel veel mitmel puhul ning üsna Iisraeli festivali lõpul, 28. veebruaril on kavas Arvo Pärdile pühendatud õhtu Tel Avivi ülikooli Clairmont'i saalis. Seekord antakse kokku 20 kontserti, mis leiavad aset, nagu alati, paljude Eesti muusikute osavõtul.