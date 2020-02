Andres Mustonen: muusika juurde viib jumalatunnetus

"Eesti Juudi Keskus ühendab umbes 2000 Eestis elavat juuti. See on keskne koht, mis püüab korraldada kultuurset elu juudi kalendri järgi. Meil on sotsiaalkeskus, haridusega seotud osakond ja palju lastetegevusi. Keskus on Eestis elavate juutide jaoks keskpunkt," selgitas Guralnik.

Mustonenfesti kunstiline juht Andres Mustonen kommenteeris sünagoogi kantori Israel Nachman laulmist. "Tema puhul peab ütlema, et sisu ja mõte on need, mis teevad hääle kvaliteetseks. Ei ole mõtet ainult õppida ja järgi teha. See peab laulja seest tulema. Juudi sünagoogi muusikat pole võimalik ilma tunnetuseta teha. Sügav jumalatunnetus ja tema poole pöördumine – see viib hääle õigesse kohta," ütles ta ja lisas, et Iisraelist tuleb palju häid lauljaid, kes mitte kunagi ei laula ooperi- ja kontserdimajades.

Nii Iisraelis kui mujal maailmas on sünagoogimuusika eraldi haru. "Sünagoogilauljad ei laula kirikutes, mošeedes ja ilmalikes paikades. Kui ilmalik maailm saaks sellised lauljad endale lavale, siis ta kuuleks, millised võiks olla Itaalia ooperid," rääkis Mustonen.

Sünakoogi kantor Nachman lausus, et esineb juba viiendat aastat Amsterdami kontserdisaalis hanuka ajal. "Igal aastal valime paar laulu ooperitest. Mulle meeldivad Pavarotti, Domingo, Carreras ja teised suured nimed. Tunnen sellise muusikaga sidet," rääkis ta.

"Maailma parimad viiuldajad ja dirigendid on kõik juudid. Selle taga on tugev traditsioon, mis rajaneb ühe suure jumala uskumisel," selgitas Mustonen.

"Praegu teame, et meil on seitse nooti. Varem teadsime meie, juudid, et olemas on kaheksa nooti. Üks noot kadus pärast Saalomoni templi hävitamist, umbes 2500 aastat tagasi. Arvan, et see ei ole päriselt kadunud. Usun, et kui juudil tekib side maailmaga või muusikaga, suudab ta leida selle kadunud kaheksanda noodi. Sellel kadunud noodil nime ei ole – saame seda ainult tunnetada," seletas Nachman, miks parimad viiuldajad ja dirigendid on kõik juudid.

"Kadunud noodi kuulmiseks ei pea olema juut. Kui paned silmad kinni, on seda kuulda igas muusikas. See võib olla ka kaoses – kodu maailm on üks muusika," selgitas laulja. "Juudi kultuuris on loomulik, et klassikaline muusika kuulub sügava hariduse juurde. Eesti ja Iisrael annavad praegu kultuuris üksteisele väga palju. Nende koostööst sünnivad täiesti uued kvaliteedid. Iisraeli suurepärased orkestrid ja meie hinnatud koorikultuuri kombinatsioon arendavad mõlemat kultuuri."