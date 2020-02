Tel Avivis toimub seitsmes MustonenFest

Andres Mustoneni kunstilisel juhtimisel toimub taas Eesti ja Iisraeli ühine festival MustonenFest, mis toob 20 kontserdil 12. veebruarist 1. märtsini kokku mõlema maa koore, ansambleid ja soliste. Eestist osaleb seekord festivalil 80 muusikut. Kontserdid toimuvad Tel Avivis, Jeruusalemmas, Haifas ja teisteski keskustes. Kavas on klassikat, nüüdisautoreid ja jazz-muusikat.

Esimene kontsert 12. veebruari õhtul Tel Avivi kunstimuuseumi Reccanati saalis pakkus muusikat Johann Sebastian Bachi suurteostest "Goldbergi variatsioonid" ning "Brandenburgi kontserdid" džässivõtmes. Esines Art Jazz Quartet, kus koos Andres Mustoneniga viiulil ja ansambli juhina mängivad Taavo Remmel (bass), Jaak Sooäär (kitarr) ning äsjane juubilar Tanel Ruben (trummid). Kaasa tegid lauljatar Roni Ginossar, Yoram Lachish oboel ja Gan Lev saksofonil. Kontserdil viibinud Tel Avivi klassikaraadio Kol haMusika toimetaja arvas, et "ainult nii saab Bach edasi elada".

Art Jazz Quartet mängis ka festivali avagalal 13. veebruaril Tel Avivi Zuckeri hallis, kus kaasategijaid mitmeid: Collegium Musicale, Carmel Quartet, viis solisti, sh Priit Aimla trompetil ja Iris Oja lauljana, kavas Bach, Antonio Vivaldi, Arvo Pärt. Üleni Vivaldi kava (sümfooniad, kolm instrumentaalkontserti, aariad) tuleb esitamisele veel 19.–20. veebruaril Tel Avivis Iisraeli konservatooriumis ja Akko konservatooriumis, kus mängib Tel Aviv Soloist Ensemble, solistid Barak Tal viiulil ja Iris Oja, soleerib ja juhatab taas Mustonen.

"Alustasime 2014. aastal kunagises Tahana raudteejaamas, mis tollal oli uudne renoveeritud kompleks, kontserdid neljal päeval. Nüüd oleme olnud ka esindussaalides ning festival kestab kolm nädalat," meenutasid korraldajad, kelle meeskond on peaaegu sama, mis algulgi.

"Kaasa aitab muidugi Eesti saatkond Tel Avivis. Kõige suuremad rahalised toetajad on Tallinna linn ja Eesti kultuuriministeerium, samuti toetab Tel Avivi linn, on ka eraannetajaid. Kui festivalile tulid "Klassikatähed", oli meil kontserte ka ooperimaja suures saalis; nüüd on saalid väiksemad ja mainekaim neist Filharmoonikute väike saal, nn Zucker Hall, mis valmis alles paar aastat tagasi."

Bachilt on festivalikavas ka kaks oratoriaalteost, kummastki neli ettekannet. Bachi "Johannese passioon" (14.-18. II) kõlab ainuüksi Reccanatis kolmel korral, siis ka Jeruusalemma Henry Crown Hallis, mängib Israel Camerata Jerusalem, laulab Collegium Musicale, solistid Maria Valdmaa, Iris Oja, Anto Õnnis, Aare Saal. Bachi Missa h-moll on kavas lõpunädalal (22.–29. II), siin on koor Voces Tallinn, mängib Barrocade Ensemble, solistid Iisraelist, kavas ka Haifas, Abu Goshis ja Kfar Shmaryahus.

Eesti vabariigi sünnipäeval, 24.–25. veebruaril kõlavad Bachi "Gloria in excelsis Deo" BWV 191 kõrvalArvo Pärdi "Da pacem Domine" ja "Salve Regina", laulab Voces Tallinn, ja siis Beethoveni aastaks tema Sümfoonia nr 6 ("Pastoraalne"), mängib Jerusalem Symphony Orchestra.

Pärdilt tuuakse ettekandele kaks erineva kavaga kontserti "Hommage à Arvo Pärt": 28. veebruaril Tel Avivi ülikoolis Clairmont'i kontserdihallis ning viimasel festivalipäeval, 1. märtsil Haifas Eshkoli pilvelõhkujas, esitavad Hortus Musicus ning Voces Tallinn. Hortus mängib ka oma kava 29. veebruaril Jeruusalemma Christ Churchis (Jaffa Gate). Voces Tallinn laulab vabaõhukontserdil Tel Avivi Sarona turu muusikaaias eesti muusikat, juhatab Mai Simson.