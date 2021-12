Aasta lõpus jõuab publiku ette Händeli kuulus oratoorium "Messias"

Muusikute jaoks on suur väljakutse ja uhkus esitada niivõrd tuntud teost nagu seda on "Messias" ning ka kuulajatele on seekordne ettekanne huvitav.

"Händeli oratoorium "Messias" on nauding nii kuulajaile kui esitajaile. Tegemist on helilooja poolt kaunilt ja dramaatiliselt, peaaegu ooperlikult muusikasse valatud Kristuse looga, mis tänu ingliskeelsele tekstile on hõlpsasti jälgitav ka neile, kes piibli sündmustega liiga tuttavad ei ole," rääkis Saale Fischer.

Esituse teeb eriliseks 18. sajandi pillide koopiate kasutamine. "Seega saab kuulaja üheks õhtuks akustilises mõttes reisida aastasse 1742, mil toimus "Messia" esiettekanne."

Oluline koht on teosel ka kontratenor Martin Karu jaoks. "Koos Voces Tallinnaga tuleb G. F. Händeli oratoorium "Messias" minu jaoks kolmandat korda. Varasemalt olen ma teoses esinenud nii koorilaulja kui ka solistina ning ka sel aastal astun ma orkestri ette. Eelnimetatud oratoorium on minu jaoks justkui rännak Händeli vaimulikku ooperimaailma, kuna teose ülesehitus ja helilaad on märgatavalt sarnane tema ooperlikule käekirjale, mis on tulvil tundeid ja ootamatusi."

Solistidena astuvad lavale sopran Laura-Retti Laos, kontratenor Martin Karu, tenor Heldur Harry Põlda, bass Tambet Kikas. Kaasa teevad aasta kooriks 2020 valitud kammerkoor Voces Tallinn ja barokkorkester Floridante. Kontsertmeistriks on palutud Peter Spissky Taanist.

Händeli oratoorium tuleb ettekandele 29. detsembril Tartu Pauluse kirikus ja 30. detsembril Tallinna Jaani kirikus.