Teos on komponeeritud 1915. aasta talvel a cappella kooriteosena. Kolmandik sellest on helilooja originaallooming, ülejäänud teoses kasutas Rahmaninov õigeusu kiriku erinevate traditsioonidega kirikulaule.

Teoses on kolme jumalateenistuse tekstid, mis roomakatoliku kirikus on tuntud kui "Õhtupalved", "Hommikupalved" ja "Esimene tund". Eesti kooride kontsertidel on sageli kuulda teose kuuendat osa "Oh Jumalasünnitaja Neitsi", Rahmaninovi enda lemmikuks oli aga teose viies osa, kus ta on kasutanud vene sakraalmuusikale omast erakordselt madalat bassirühma.

Kontserdil esitatakse "Koguöist jumalateenistust" tervikettekandena koos erakordselt madala­te bassiosadega. Esitavad Triin Ella (alt), Indrek Jurtšenko (tenor), Zigmārs Grasis (basso profun­do), kammerkoor Voces Tallinn, dirigendid Risto Joost ja Mai Simson.

1999. aastal asutatud kammerkoori Voces Tallinn repertuaar hõlmab kogu lääne muusikalugu – ulatudes vanamuusikast (Tallis, Victoria, Palestrina) nüüdisheliloojate uudisteosteni (Holten, Tulev, Tulve, Seppar, Steiner, Krigul) – ja sisaldab olulist osa maailma koorimuusika klassikast. Voces Tallinn võtab vastu keerulisi väljakutseid klassikalise koorimuusika valdkonnas, väga olulisel kohal on vokaalsuurvormide esitamine. Koor teeb koostööd erinevate rahvusvaheliste solistide ja dirigentidega ning on pälvinud Eesti Aasta Koorimuusika Plaadi 2019 auhinna ning 2015. aastal Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia kõrgetasemeliste kontsertide korraldamise eest. Koori kunstiline nõustaja on Risto Joost ja koormeister Mai Simson.

Kontserdid kõlavad 23. oktoobril Pärnu Eliisabeti kirikus, 25. oktoobril Tallinna Jaani kirikus ning 1. novembril Tartu Jaani kirikus.