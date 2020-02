TMW avalikustas tänavused esinejad ja toimumispaigad

Muusikaprogramm koondub sarnaselt mullusele festivalile peaasjalikult Põhja-Tallinna Telliskivi loomelinnakusse ja Noblessneri piirkonda. Uute toimumispaikadena on kavas Fotografiska Tallinn, Noblessneri valukoja Nobeli saal ja Kai kunstikeskus. Lisaks kutsub TMW laupäeval kontsert-rännakule Lasnamäele ning pühapäeval ekskursioonile Paldiskisse.

TMW 2020 muusikaprogrammi avaõhtu, 26. märtsi kontserdikava esitlevad Fotografiska keskuses Tampere kultuuripealinn 2026 tiim koos tänavu 30. tegutsemisaastat tähistava Soome kultuurikeskuse Tampere Halliga. Teiste seas astuvad põhjanaabrite kureeritud kavas üles džässkitarristi Jarmo Saari supergrupp ning tänavusel Eesti muusikaauhindade galal neli võitu noppinud Anna Kaneelina. Reedel toimub Fotografiskas ansambli OOPUS kureeritud folktroonika õhtu ja laupäeval festivali Üle Heli programm, kus esineb teiste seas Kreatiivmootor.

Nobeli saalis toimuva Peterburi loovkeskuse Sevkabel Port ja festivali Stereoleto kureeritud kava nimekaim esineja on USA müraroki kooslus A Place To Bury Strangers. Sealsamas toimub ka Funk Embassy õhtu mitme kohaliku muusikavälja värske tegijaga, nende seas soul-muusik Rita Ray ja uut albumit esitlev Lexsoul Dancemachine.

Noblessneris mullu sügisel uksed avanud Kai kunstikeskuses kõlavad kolm kontserdikava. Eesti Kontserdi programm Klassika@Kai esitleb sarjast "Curioosum" Eesti noori löökpillivirtuoose reaalsetel ja VR-simulatsiooni pillidel esitamas nii Beethoveni kui ka Steve Reichi loomingut; Rootsi-Eesti The Bright Future Ensemble toob maailma esiettekandele Helena Tulve teose "Was It Light?" ning kammerkoor Collegium Musicale tutvustab Eesti tänase päeva koorimuusikat Pärdist Tüürini. IDA Raadio esitleb kunstikeskuses eksperimentaalmuusika kava, mille nimekaim esineja on USA-Rootsi helikunstnik Kali Malone ning Norra päritolu saksofonist Bendik Giske. Noblessneri techno-klubi HALL House of Acid peol on lisaks kodumaistele residentidele rivis ka Briti analoog-house'i tegija Ceephax Acid Crew.

Kontserdipaigana on tänavu taas programmis Tallinna Kalju baptistikoguduse kirik Kalamajas, kus avaneb võimalus TampereRaw orkestri vahendusel osa saada Soome helilooja Cecilia Damströmi loomingut koondavast kavast "Naise saatus". See on pühendatud Soome naiste – Jean Sibeliuse abikaasa Aino Sibeliuse ja Soome esimese naisajakirjaniku ja kultuuriedendaja Minna Canthi – mälestuseks.

Telliskivi Vaba Lava on ka tänavu džässi ja folgi päralt, seda esimest korda ühise esitlusõhtuna. Eesti Jazzliidu, festivali Jazzkaar ning Viljandi pärimusmuusika festivali koostöös jõuavad lavale mõlema žanri esinejad, teiste seas Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi duo ning Duo Ruut. Made In Baltics & Sony Music Vaba Lava õhtul esitleb oma tulevase albumi kava Trad.Attack!.

Erinevate Tubade Klubis (ETK) Made in Canada programmis kuuleb teiste seas 70. aastate vaimus rifirokki viljelevat ansamblit Miesha & The Spanks, Station Narva ETK-s toimuvast kavast leiab aga Vene avangardjazz'i trio Kubikmaggi ning Kongo päritolu Briti hiphop-poeedi Blue Saint.

Telliskivi F-hoone Mustas Saalis toimub tänavu kolm festivaliõhtut. Plaadifirma TIKS esitleb teiste seas YASMYN-i ja kitarrist Joonas Kaarnametsa uut elektroonilist sooloprojekti jonas.f.k. Fännitoodete poe 311.ee kontserdiõhtul esinevad Eesti ja Läti indie rock'i bändid Frankie Animal ja Carnival Youth. Uus plaadileibel LAGI esitleb F-hoones aga kaheosalist – pärastlõunast noortele suunatud ja õhtust vanusepiiranguga – uuekooli hiphopi ja träpi pidu. Teiste seas on LAGI rivis Manna ja Soundcloudi räppar Lil Till.

Sveta Baaris tutvustab Eesti festivalivälja uus tegija GROM valikut rock-muusikast, nii Uus-Meremaa päritolu gootilik The Pleasure Majenta kui ka Belgia elektropungi artist Camilla Sparksss. Peale selle kuuleb Svetas Intsikurmu festivali õhtul Iisraeli laulja-laulukirjutajat Trace Kotik'ut ja Egiptuse psühhedeeliaprojekti Jayden Oathi. Lokaalis Kivi Paber Käärid (KPK) toimuval Manka Boutique festivali peol on laval nii Venemaa postpungi bänd Ploho kui ka eestivene indie-ansambel Masha Ye. KPK enda esitlusõhtu üks esinejaid on rock-trubaduur The Devil's Trade Ungarist.

Kopli trammitee äärses Kauplus Aasia klubis esitlevad oma elektroonilise muusika artiste festival Sõru Saund (endine Kalana Saund) ja IDA Raadio. Sõru Saundi valikus on King Midase koostööpartnerina tuntud jaapanlanna Kiki Hitomi duo WaqWaq Kingdom ja Eesti avangardpopi-tegija Mart Avi. IDA Raadio tantsuõhtu Kauplus Aasias võõrustab teiste seas festivali Intonal vedajat Prins Emanueli ning Amsterdami plaadipoe ja muusikalevitajaga Rush Hour seotud Margie't.

Pärast aastast pausi ulatub TMW muusikaprogrammi ots ka vanalinna, klubisse Von Krahl. TMW metal-õhtu artistide seas on black metal'i ansambel Cabal Taanist ning Emma auhinnale nomineeritud Blind Channel Soomest.

Veebruari jooksul avaldatakse TMW muusikaprogrammi ülejäänud artistid ja eriüritused ning tasuta linnalavade kontsertide esinejad. Lisaks muusikafestivalile on TMW 2020 kavas ka kahepäevane konverents Eesti kunstiakadeemias, avalikud vestlused ning muusikateemalised töötoad lastele.