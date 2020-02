"Talve" tõusis avanädalavahetuse vaatajate arvult esiviisikusse

Martin Alguse kirjutatud "Talve" on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas. Ergo Kulla režissööridebüüt jätkab kinolinadel üle Eesti.

Produtsent Kristian Taska sõnul on filmide edetabel ikka komöödiate ja ajalooliste filmide päralt olnud. ""Talves" on korraga mõlemat, nii komöödia kui ajalugu. Kuid veel tähtsam on see, et tegu on ju romantilise komöödiaga. Head sõbranädalat!"

"Talvel" läheb hästi ka Soomes, kus juba ette on müüdud välja hulk linastusi. Filmi vastu on huvi tundnud väliseestlased Ameerikas ja mujal maailmas.

"Talve" jõudis ekraanile täpselt 50 aastat pärast "Kevade" esilinastumist.

Avanädalavahetuse rekord 51 239 vaatajat püsib "Tõde ja õiguse" käes.