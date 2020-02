Mängufilm "Talve" jõuab Berlinale filmiturule

Eyewell on mängufilmi "1944" müünud kümnetesse riikidesse nende seas Suurbritannia, Iirimaa, Jaapan, Korea, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Hispaania, Madalmaad, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. "Talve" rahvusvaheline müük saab hoo sisse Berliini filmifestivali Berlinale filmiturul.

Müügifirma juhi Michael Werneri sõnul on "Talve" väga lõbus film, mis põimib komöödia ja tõsise armastusloo. "Me tajume ja elame kaasa tegelaste tunnetele ning see on äärmiselt liigutav, film jõuab rahvusvahelise publiku ette ja leiab sõpru üle maailma," sõnas ta.

"Talve" üks produtsentidest Kristian Taska ütles, et tal on väga hea meel, kui meie romantilis-lõbusas filmis nähakse rahvusvahelist potensiaali. "See näitab, et meile tuntud triloogiate järg on välisvaataja jaoks jälgitav ka täiesti omaette filmina."

Film "Talve" jõudis Eestis ekraanile täpselt 50 aastat pärast "Kevade" esilinastumist, järjeloo stsenarist on Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.