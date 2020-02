Berliini filmifestivali võitis Iraani film "There Is No Evil"

70. korda toimunud Berliini filmifestivali peaauhinna ehk Kuldkaru pälvis Iraani režissööri Mohammad Rasoulofi film "There Is No Evil", hõbekaru võitis Eliza Hittmanni linateos "Never Rarely Sometimes Always".

Mohammad Rasoulof ei saanud Berliini filmifestivali laval auhinda vastu võtta, sest tal on ka keelatud riigist välja reisida, vahendas Variety. "Mul on kahju, et ei saa Berliinis oma filmi koos publikuga vaadata, kuid see ei olnud ainult minu otsus, vaid on kinnituseks, kuivõrd despootlik ning ebatolerantne on Iraani valitsus," kinnitas režissöör.

Tänavu kuulusid Berliini filmifestivali žüriisse näitlejad Jeremy Irons ja Berenice Bejo, produtsent Bettina Brokemper, režissöör Annemarie Jacir, näitekirjanik ja filmitegija Kenneth Lonergan, näitleja Luca Marienlli ja režissöör Leber Mendonca Filho.

Berliini filmifestivali võitjate täispikk nimekiri:

Parima filmi auhind Kuldkaru: "There Is No Evil", rež: Mohammad Rasoulof

Žürii peapreemia Hõbekaru: "Never Rarely Sometimes Always", rež: Eliza Hitmman

Parima režissööri Hõbekaru: The Woman Who Ran", rež: Hong Sang Soo

Parima naispeaosatäitja Hõbekaru: Paula Beer filmis "Undine"

Parima meespeaosatäitja Hõbekaru: Elio Germano filmis "Hidden Away"

Parima stsenaariumi Hõbekaru: D'Innocenzo Brothers filmiga "Bad Tales"

Parima kunstnikutöö Hõbekaru: Jürgen Jürgens filmiga "Dau. Natasha"

Parima dokumentaalfilmi auhind: "Irradiated", rež: Rithy Panh

Parima debüütfilmi auhind: "Los conductos", rež: Camilo Restrepo

Parima lühifilmi Kuldkaru: "T", rež: Keisha Rae Witherspoon

Parima lühifilmi Hõbekaru: "Filipinana", rež: Rafael Manuel