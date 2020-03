Berliini filmifestivali võitnud Iraani režissöör mõisteti aastaks vangi

Režissöör Mohammad Rasoulof, kelle film "There Is No Evil" võitis Berliini filmifestivalil parima filmi Kuldkaru, mõisteti Iraani valitsuse poolt aastaks vangi. Süüdimõistmise põhjuseks on Rasoulofi filmid, mida valitsus peab propagandaks.

Režissööri advokaat Nasser Zarafshani sõnul palus Iraani valitsus Rasoulofil end võimudele üle anda, kuna tema filmid on süsteemivastane propaganda, vahendas The Hollywood Reporter. Samas rõhutas advokaat, et režissöör apelleerib otsust, eriti arvestades Iraanis levivat koroonaviirust. Tänaseks on Iraani vanglatest ajutiselt koju saadetud juba 54 000 vangi, kuna kardetakse haiguse levimist.

Rasoulof ei saanud Berliini filmifestivalil oma auhinda vastu võtta, kuna alates 2017. aastast on tal Iraanist lahkumise keeld ning progandasüüdistuste tõttu on järgmised 20 aastat tal keelatud ka filme teha. Kuldkaru võitnud linateos "There Is No Evil" on filmitud salajas ning valmis nelja eraldiseisva lühiloona, et vältida võimude tähelepanu.