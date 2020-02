Hendrik Toompere lavastusest "Suur Siberimaa": see räägib Jaan Krossi kui kirjaniku kujunemisest

Lavastaja Hendrik Toompere selgitas ERR-ile antud intervjuus, et "Suur Siberimaa" on Jaan Krossi kui kirjaniku kujunemise aastatatest. "Ta on tegelikult hariduselt jurist, aga mis jääb juristil üle siis, kui ta on Siberisse saadetud ja vangi pandud," sõnas ta ja rõhutas, et siis tulebki kirjanikuks hakata. "Ta hakkas kasutama kogu oma vaimset võimekust seal, see oli ainuvõimalik väljund," mainis ta, lisades, et üllataval kombel oli tema suurim toetaja Siberis jus kommunist Alma Vaarman.

Jaani osatäitja Tambet Tuisk kinnitas, et Krossi viis edasi tohutu töötahe. "Ma ei tea, kui palju see tõele vastab, aga tal õnnestus kohata elus naisi ja inimesi, kes aitasid tal kirjanik olla," mainis ta.