"Näitust plaanima hakates avastasime üllatusena, et Jaan Krossi looming on tulvil mere ja laevasõiduga seotud motiive ja kujundeid," rääkis näituse kuraator Maarja Vaino ja tõi välja, kuidas oma mälestusteraamatus meenutab Kross aega, kus ta seisab Kalamaja kodu akna all ja vaatab aknast merd ning sagimist sadamas. "Laeva ning kuhugi kihutamise teema on Krossil väga läbiv."

"Näiteks noore Jaan Krossi või tema romaanitegelase Bathasar Russowi kujutlus sellest, kuidas linn nende selja taga on laev, mille kapteniks nad on. Või luulekogu pealkirjaga "Lauljad laevavööridel"," selgitas Vaino.

"Olla laev. Jaan Kross ja meri" kuraator on Maarja Vaino, kujundaja Katre Rohumaa. Näitus on pühendatud Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale ning jääb avatuks aasta lõpuni.