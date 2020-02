Russow, Sittow, Michelson, Kreutzwald, Jannsen, Masing, Köler – need on minevikumehed, kellega Jaan Kross on kirjandust rikastanud. Tuntuks teinud need inimesed, on ta kuulsaks kirjutanud ka iseenda. Saates "Õhtutund kirjanikuga" rääkis kirjanik põhiliselt oma ajaloolisest proosast.