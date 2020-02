Martin Veinmann: järg legendaarsele filmile oli mõjuv

Legendaarne Prantsusmaa film "Mees ja naine" ilmus 60. aastatel ning vallutas kiiresti vaatajate südamed. Filmi käidi palju kinos vaatamas ning tekitas vaatajates rohkesti emotsioone. "Kõik käisid kinos ja nutsid, kui film 1966. aastal tuli. Vaatasin seda filmi nüüd uuesti ja see on tõesti hästi tehtud. Seal on stsenaarium, mille eest saadi oscar," sõnas Kreismann ning lisas, et film oli mõjuv ja täiuslik.

Kas te näitlejatena olete samasuguseid situatsioone ja suhteid laval kehastanud?

"1997. aastal mängisime Bergmani "Stseenid ühest abielust" ja nüüd mängime selle järge "Saraband"," sõnas Kreismann ning Veinmann lisas, et päris samasuguseid suhteid nad siiski mänginud ei ole. "Need probleemid, mis tulevad kaasa kahe inimese kooselu puhul, selline üldpilt on meile muidugi tuttav," sõnas ta.

Veinmann kommenteeris, et emotsionaalsemaks muutis teda vanale filmile tehtud järg. "1966. aastal olin ma 15-aastane ning ei osanud näha filmi tõelist mõtet. Vaatasin seda pigem kui seiklusfilmi," ütles ta ning lisas, et meesosatäitja Jean-Louis Trintignant tegi uues filmis imelise rolli. "See, kuidas meesnäitleja filmis avanes, oli müstiline. Ma ei mäletagi sellist elamust," rääkis Kreismann. "Trintignant on 89-aastane ja äärmiselt võluv."

"Montaaži oli väga toredasti kasutatud, uue filmiga oli kokku pandud kaadreid vanast filmist," kommenteeris teostust Kreismann.

Selle näitlejapaari keemia on üle nende aastate siiani elus. Kuidas Teie seda tunnet laval elus hoiate?

Sarnaselt filmiga on Kreismanni ja Veinmanni etendus "Saraband" järg 25. aasta tagusele loole. "Peame olema tänulikud Peeter Raudseppale, kes lubas juba siis, kui me "Stseenid ühest abielust" mängisime, et 25. aasta pärast teeme tükile järje. Ja ta mäletaski," rääkis näitlejatepaar.