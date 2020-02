Ralf Sauter filmist "Kuldne kinnas": tegu on kesköise õõvafilmiga, mitte psühholoogilise sügava uurimusega

Tõestisündinud lool põhinev linateose keskmes on sarimõrvar Fritz Honka, kelle korterit ja kodutänavat on mängufilmis kujutatud äärmise detailitäpsusega, vahendas "Aktuaalne kaamera". Filmikriitik Ralf Sauter ütles, et kuigi vormiliselt on tegemist realistliku õudusfilmiga, siis joonistub sealt välja ka 1970. aastate Hamburgi töölisklassi elu.

"Tegemist on just sellise kesköise õõvafilmiga, mitte psühholoogilise sügava uurimusega sellest mehest, vaid keskendub just neile kuritegudele ja teeb seda väga õõvastavalt ja groteskeselt," selgitas Sauter ja mainis, et just groteski on filmis keeratud viimase piirini. "Päris igaühele see film kindlasti ei ole ja režissöör on teinud varem veidi helgemaid filme, aga see on tema katse teha õudusfilmi, aga mitte õudusfilmi, kus oleks fantastilisi elemente, vaid selline inimlik kannatus, mis lähtub tõestisündinud loost."

Filmikriitik lisas, et režissöör Fatih Akin ei taha näidata lihtsalt mõrvu ja kuritegusid, vaid annab mõtlemapaneva portree sellest, milline oli elu Hamburgis tollel perioodil. "Mõned aastakümned pärast teist maailmasõda, kui töölisklassi inimesed olid langenud alkoholi küüsi ja kaotanud igasuguse eluisu."