Galerii keldrikorrus on Cloe päralt ning tema teoses astuvad dialoogi installatsioon ja video. Publiku ette tuuakse inimese soov ja iha olla keegi teine. "Uurin pigem sellise sisemise ja välise ruumi vahelist dünaamikat ja pinget, midagi sellist, mida me varjame avaliku eest või mida me teeme kardinate taga," sõnas kunstnik Cloe Jancis ja lisas, et seetõttu saab vaataja justkui osa saladusest.

Esimesel korrusel eksponeeritud Maris Karjatse teosed on saanud alguse tekist, mis on üks olulisemaid objekte inimese elus sünnist surmani. "Mul on üks teos "Tekkst", mis on n-ö lähteteos, kujutades tekki ennast kogu oma alastuses ja varjatuses," selgitas Karjatse ja mainis, et sellest objektist hakkas ta välja lõikama uusi osiseid või isetekkelisi kujundeid. "Tahtsin jõuda sinnani, et mul oleks ka julgus mõnikord pooleli jääda ja vaadata, mis siis juhtub."

Näitus "Vahepeal" on Hobusepea galeriis avatud kuni 16. märtsini.