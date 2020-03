Collegium Musicale esituses kõlab Tõnu Kõrvitsa "Päikeselaul"

8. märtsil toimub Tallinna Niguliste kirikus kontsert "Päikeselaul", kus publiku ette astub Collegium Musicale koos Eesti Sinfoniettaga. Dirigent on Endrik Üksvärav. Kavas on Pärt Uusbergi "Palve", Tõnu Kõrvitsa "Päikeselaul" ja norra helilooja Ola Gjeilo "Sunrise Mass".

"Mõte ja soov Tõnu Kõrvitsa "Päikeselaulu" esitada on käinud meiega juba päris mitu aastat, kuid igakord ei juhtu asjad nii kiiresti kui tahaks ja teose esitamiseni jõuame alles nüüd," rääkis dirigent Endrik Üksvärav. "Kogu kontsert on inspireeritud päikesest – killukese päikest saab igaüks sealt endaga põue kaasa."

Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel "Päikeselaul" püha Franciscuse tekstile on nõudlik muusika, mida on inspireerinud Ameerika lõunaosariikide bluusirütmid ja värvid. Norra helilooja Ola Gjeilo "Päikesetõusu missa" on inspiratsiooni saanud läbipaistvast ja avarast ilmaruumist, maisest ja elujaatavast rütmikast ning Põhjala rikkalikust värvipaletist.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori asutaja ja dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, eriti oluline on Eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Koori üheksa tegevusaasta sisse jäävad lisaks Eestile kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Liibanonis, Kreekas, Hollandis ja Jaapanis. Olulistest festivalidest näiteks Rhein Vokal ja Schleswig-Holstein Saksamaal, Al Bustan International Festival Liibanonis, Moravsky Autumn Brnos, Tšehhis ja Wratislavia Cantans Poolas.

2017. aastal võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix, mis spordis võrdub kuldmedaliga olümpiamängudelt. Collegium Musicale annab aastas keskmiselt 40 kontserti.

2020. aasta toob koorile kontsertreisi Iisraeli ja Ameerika Ühendriiki, sealhulgas kontserdi Carnegie Hallis ja osalemist 50. Eesti kultuuripäevadel New Yorgis Koostööd on koor teinud selliste heliloojatega nagu Maria Faust, Erki Pärnoja ja Timo Steiner, kellelt on tellitud uudisteoseid.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolmel korral "Aasta koori" tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Eesti Kultuurikapital tunnustas kammerkoori Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksväravat 2018. aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest Eestis ja välismaal.

Kontserdist teeb ülekande Klassikaraadio algusega kell 18.00.