Lavastus tõukub Herman Melville'i lühijutust "Kirjutaja Bartleby" (1853), mille põhjal Taavi Eelmaa on kirjutanud uue iseseisva teksti. "Normaalses kopeerijate kontoris käib usin töö ning jaatatakse kõiki tööga seotud rõõmusid kollektiivi küünarnukitundest meeldivate lõunapausideni," teatab teater. "Pidulikkuse tõstmiseks viib kontori juhataja sisse erilised rituaalid, mis annavad igapäevaselt tehtavale tööle emotsionaalse lisaväärtuse. Töökoormuse kasvades on kontor sunnitud otsima endale uue kopeerija ning tema saabumine lubab tööd veelgi tublimalt teha. Ent ootamatult teeb uus töötaja midagi, mida mitte keegi ei oota."

"Selle jutustuse põhikonflikt on selles, et ühte kollektiivi ilmub inimene, kes keeldub töötamast, kes keeldub üldse midagi tegemast ja keeldub ka lahkumast ja tema keeldumine ei ole protest mingi konkreetse tööülesande või nähtuse vastu ja ta isegi ei ütle ei, vaid ta ütleb, et ma pigem ei teeks. See keeldumine on mõnes mõttes eksistentsialistlik ja võib-olla see ongi selle materjali kõige suurem tugevus," rääkis lavastaja Juhan Ulfsak "Aktuaalsele kaamerale".

"Küll aga ei vaata lavastus niivõrd otsa keeldujale, vaid sellele, mida üks selline mutter toimivas süsteemis põhjustab," lisas ta. "Vaid kuidas selline keeldumine mõjutab kollektiivi, indiviidi ja ühiskonda. Me näitame ikkagi inimeste teadaoleva väikse maailma kokku kukkumist. Selline keeldumine, millel lisaks ei ole ühtegi hoomatavat ja täpselt aru saadavat põhjust tekitab palju purustusi."

Melville'i "Kirjutaja Bartleby" valmis üle 150 aasta tagasi, kuid pole kaotanud aktuaalsust. Slavoj Žižek on nimetanud "Kirjutaja Bartleby" keskset konflikti tänase maailma jaoks tuumseks, kui me üldse tahame veel mõelda valitsevate majanduslike, ideoloogiliste jne normide käest vabanemise peale.

Lavastuse teksti on kirjutanud Taavi Eelmaa. Laval on Marika Vaarik, Mari Abel, Ingmar Jõela, Jörgen Liik, Lauri Lagle ja Jakob Juhkam. Lavastaja Juhan Ulfsak. Helilooja Jakob Juhkam. Kunstnikud Kairi Mändla ja Juhan Ulfsak. Valguskunstnik Oliver Kulpsoo. Koreograaf on Ingmar Jõela, dramaturg Eero Epner.

Žanr on muusikal ühes vaatuses.