"Sipsik" liitus 100 000 klubiga

Kodumaine animafilm "Sipsik" on 11. märtsi seisuga kinodesse toonud juba üle 100 000 vaataja. "Sipsik" on alles kümnes Eesti film, mis liitus nn 100 000 klubiga. Sellesse seltskonda kuuluvad filmid, mis on Eesti taasiseseisvumisajal kinoekraanide ette üle 100 000 silmapaari meelitanud.