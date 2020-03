Lavly Perling: ka õigusel on oma kultuur

Lavly Perling kinnitas, et tema pingelise elukutse juures on kultuur see, mis raskel ajal aitab: "Ma ei kujuta ette elu ilma kultuurita. Olen ikka öelnud, et juristid oma keelekasutuse tõttu peavad lugema ilukirjandust. Teatrisse, kinno või kunstinäitustele on vahel päris hea põgeneda – seda vajab iga inimene."

Öökapil seisavad erisugused raamatud, mis on tihti pooleli, tõdes Perling. "Mulle meeldib aeg-ajalt võtta ette uut eesti kirjandust. Siis ma lähen maale ja hakkan lugema. Mul on tõepoolest halb komme lugeda mitut raamatut korraga."

Monika Mägi on Perlingi jaoks advokaat, kellega ta on mitukümmend korda olnud kohtusaalis vastaspoolel. "Mõnes mõttes on ta justkui vastasmängija. Teiselt poolt on ta inimene, kes vahel helistab ja kellel on alati oma arvamus ja mõtted."

"Filmiga "Monika" sain kinnitust, et tegemist on mitmekihilise inimesega – ma julgeks isegi öelda, et vastaka inimesega. Erilisi üllatusi filmis minu jaoks polnud. Pigem pani see film mind mõtlema, et need, kes Monika Mägi teavad ja seda filmi vaatasid, neil kindlasti jooksis oma film kõrval – oma lood Monikast," kommenteeris ta filmi.

Perling on veendunud, et ka õigusel on oma kultuur. "See film on olnud tänuväärne töö selleks, et näidata õigussüsteemi inimest inimesena. See on filmi üheks mõtteks. Ma usun siiralt, et mida paremini tavalised inimesed tunnevad ja tajuvad, kes on need inimesed, kes õigussüsteemis töötavad, seda parem on kõigil Eestis elada ja seda rohkem inimesed usaldavad süsteemi ning julgevad sellest abi saada. Kui need on anonüümsed inimesed, siis jääb õigussüsteem inimestest kaugele."

Dokumentalisti tõsiseim mure on, et tema kangelane või kangelanna ei ole ekraanil selline, nagu on päriselt. "Julgen öelda, et filmis on Monika isegi värvikam. Usun, et inimese avamine on pikk ja raske protsess. Mulle meeldis ka Maria Mägi kommentaar, kes ütles, et filmis on rohkem krutskeid ja värve," täpsustas Perling ja lisas, et kui Monikast tehtaks film number kaks, siis me näeks seda päris Monikat, kes ütleb, mida ta arvab.

Perling on nõus sellega, et Monika Mägi jäädvustamine kinolinale on pluss. "Monika on väärt jäädvustamist isikuomaduste ja tehtud töö tõttu. Nendele, kes temast midagi ei tea, võinuks filmis olla rohkem fakte tema elust. Mulle tundub, et teda on elu kujundanud selliseks, nagu ta on. Ta on heas mõttes frukt - enesekindel ja väga hea mõjutaja. Samas on teatav privaatsus mõistetav – ennast avada on keeruline."