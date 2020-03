Galeriid ja muuseumid pakuvad digikultuuri

Ka suur osa Eesti galeriidest ja muuseumidest on eriolukorra tõttu suletud, teiste seas Eesti kunstimuuseumi ja ajaloomuuseumi kõik filiaalid, Eesti Rahvamuuseum Tartus ja Tallinna kunstihoone.

Küll aga on avatud muuseumide digikogud, millega saab tutvuda kodunt lahkumata. Näiteks Eesti kunstimuuseum pakub põhjalikku ülevaadet eesti kunstivaramust ka kodulehekülje kaudu.

Mõned väikesed galeriid võtavad terveid üksikkülastajaid vastu eelneva kokkuleppe põhjal.

"Eesti kunstimuuseumi jaoks oli otsus väga oluline. Meil on hetkel käsil üks Belgia rahvusvaheline suurprojekt ja üks näitus, kus me olime väga sõltuvad Poolast," rääkis Eesti kunstimuuseumi arendusdirektor Kersti Tiik "Aktuaalsele kaamerale". "Kas lepinguid edasi lükata, saavutada kokkuleppeid? Ikkagi küsisid partnerid, milline on riigi seisukoht. Nüüd sai kõik sõbralikult tulevikku lükatud. Teeme tööd plaani järgi tulevikku vaadates," lisas ta.