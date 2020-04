New York Times: parimad virtuaalsed näitused on Tallinna kunstihoonel

New York Times tegi kokkuvõtte muuseumitest ja galeriidest, kes pakuvad koroonaviiruse tõttu erinevaid digitaalseid lahendusi kunsti nautimiseks. Kümnete galeriide seast tõsteti esile just Tallinna kunstihoone, mille digiväljapanek on nende sõnul üks paremaid.

"Kõige targemad muuseumid mõtlevad kaugemale virtuaalsetest ringkäikudest ja pakuvad digitaalseid näituseid," kirjutas New Yorks Times, lisades, et Tallinna kunstihoone on kogu kevadise programmi viinud veebi. "Vaatajale pakutakse kõrge resolutsiooniga staatilisi videosid, kus on võimalik vajutada huvipakkuvatele elementidele."

Tallinna kunstihoone kõrval uuris New York Times muuhulgas Louvre'i, New Yorgi Met'i ja Vatikani muuseumi virtuaalseid väljapanekuid.

Tutvu Tallinna kunstihoone virtuaalsete näitustega.