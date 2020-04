Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleriks saab Taaniel Raudsepp

Kunstide asekantsler vastutab arhitektuuri ja disaini, loomemajanduse, audiovisuaalvaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, samuti kunsti- ning muusikavaldkonna arendamise eest.

Asekantsleri leidmiseks korraldatud konkursi viis läbi riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon, kelle ettepanekul nimetas kultuuriminister Tõnis Lukas uue asekantsleri ametisse. Kokku oli kandidaate asekantsleri kohale 14.

"Minu jaoks peitub Eesti kultuuri tugevus selle erakordses valdkondlikus mitmekesisuses. Meil on tipptegijaid ja võimsaid kultuurinähtusi igas vallas. Heatasemeline arhitektuur, disain, film, kirjandus, kunst, muusika ja teater peaksid olema osa meie kõigi igapäevast. Seda eriti just siis kui ajad on rasked. Selle mitmekesisuse eest loodangi aidata oma ametis seista, nii lihtsamatel kui keerulisematel aegadel," ütles Taaniel Raudsepp.

Taaniel Raudsepp on õppinud võrdlevat kultuuriteooriat ja sotsioloogiat Eesti Humanitaarinstituudis ning omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal.

Asekantsleri ametisse nimetamiseni oli Raudsepp alates 2014. aastast Kunstihoone juhatuse liige. Varem on ta töötanud erasektoris, praktiseerides tegevkunstnikuna ning loovjuhina e-õppe lahenduste väljatöötamisel. Ta on olnud riskijuht Hansapangas ning lektor Eesti Kunstiakadeemias.

Raudsepp on ka 2014. aasta keeleteo laureaat eesti keele e-õppe programmi "Keeleklikk" eest, samuti on ta 2013. aasta Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ning 2012. aasta Balti Assamblee kunstiauhinna laureaat.

Alates 2015. aastast töötas kunstide asekantslerina Hillar Sein, kelle ametiaeg lõppeb kultuuriministeeriumis 19. aprillil.