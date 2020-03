Tõnis Niinemets vabakutseliste keerulisest seisust: nendele seda olukorda keegi ei korva

Näitleja ja näitlejate liidu volikogu liige Tõnis Niinemets tunnistas, et näitlejatel on praegu suuresti sundpuhkus ning eriti keeruline seis on vabakutselistel.

"Teine pool perest, kes pole näitlejad, võivad olla õnnega koos, sest õhtud on jälle mehed või naised kodus. Teiselt poolt on olukord natuke nutune, töö, mis oli planeeritud, jääb ära ja keegi seda otseselt ei korva," rääkis Niinemets "Vikerhommikus".

Niinemetsa sõnul on siiani õhus palju küsimärke, mis sügiseks saab. Kuna Tõnis ise on teinud eelnevatel aastatel tihedalt tööd, siis nälga ta ei jää, kuid vabakutseliste seis on täbar.

"Nendele keegi seda olukorda ei korva. Kui on vabakutselised, kes mängivad riigiteatri koosseisus või muudes ühendustes ja prooviperiood ära jääb, siis kellelgi seda raha pole, et talle selle eest maksta," ütles Niinemets, et selles osas aitab vabakutseliste tegevustoetus.

Niinemetsal endal jääb kevadel andmata ligi 30 etendust. Kuna olukord kestab üksjagu, tuleb Niinemetsa sõnul mõelda lahendustele. Niinemets loodab, et inimesed ei vaheta oma teatripileteid tagasi, vaid kasutavad võimalust, et minna etendust vaatama hoopis sügisel. "Eks korraldajad üritavad leida eelkõige uued kuupäevad, kuhu saab soetatud piletiga tulla," ütles Niinemets.

"Ma loodan, et suvi on kõigil rahulik ja on võimalik puhata. Minul oli võetud suvi vabaks, et puhata, aga nüüd tundub, et puhkan praegusest hetkest septembrini," ütles Niinemets. Kui kõik läheb hästi, siis sügisel ootab Niinemetsa juba tihe töögraafik.

Niinemets ütles, et oma vaba aega veedab ta koeraga jalutades, aga teha on nii mõndagi. "Ma olen koeraomanik ja kõik koeraomanikud, kes peavad linnas aega veetma, on heas seisus, et saavad vähemalt selle osa päevast väljas käia," arutles Niinemets.

Ta lisas, et nüüd on aega panna seina nurgas seisvad liistud. "Enam pole ühtegi põhjendust, miks mingi asi on jäänud tegemata kodus," ütles Niinemets.